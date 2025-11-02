Sinner-Auger Aliassime oggi, ATP Parigi 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 2 novembre (alle ore 15.00) Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Parigi. Il tennista italiano partirà con i favori del pronostico sul cemento della capitale francese, ma dovrà stare particolarmente attento al pimpante canadese, che ha dimostrato di essere in uno stato di forma davvero memorabile nelle ultime settimane e che cercherà di mettere il bastone tra le ruote al fuoriclasse altoatesino nell’ultimo torneo stagionale di questo livello:

Jannik Sinner scenderà in campo a La Defense Arena con un paio di obiettivi di primaria importanza: mettere le mani su questo trofeo per la prima volta e tornare numero 1 del mondo, visto che in caso di successo scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP. Il nostro portacolori sarà anche un valido alleato di Lorenzo Musetti nella corsa alle ATP Finals: se Auger-Aliassime dovesse vincere, infatti, si qualificherebbe matematicamente al torneo di fine anno e chiuderebbe le porte in faccia al toscano.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs, l’argentino Francisco Cerundolo, lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev: nei primi due incontri si è manifestata qualche difficoltà fisica, poi il numero 2 del mondo ha messo il turbo contro il numero 6 e il numero 3 delle classifiche mondiale, meritandosi la sua prima finale in questo evento. L’azzurro ha inscenato una bella cavalcata dopo i trionfi ottenuti al Six Kings Slam e al torneo ATP 500 di Vienna nelle ultime settimane.

Auger-Aliassime è stato chiamato alla rimonta contro l’argentino Francisco Comesana, il francese Alexandre Muller e il tedesco Daniel Altmaier dopo aver perso il primo set, poi ha regolato in due parziali il monegasco Valentin Vacherot (reduce dal trionfo al Masters 1000 di Shanghai) e il kazako Alexander Bublik (grazie a una bella risalita nel secondo parziale). Nelle ultime settimane il nordamericano aveva raggiunto i quarti di finale a Shanghai e all’ATP 500 di Basilea, decidendo di ritirarsi in terra svizzera dopo il primo set perso contro Munar.

Il 24enne italiano, numero 2 del mondo, affronterà il 25enne canadese, numero 10 del ranking ATP (ma da lunedì sarà almeno ottavo, sesto in caso di vittoria odierna). I precedenti sono in perfetta parità (2-2): Auger-Aliassime prevalse nei due incroci del 2022 (ottavi di finale dei Masters 1000 di Madrid e Cincinnati), Sinner ha dettato legge nelle due sfide disputate quest’anno tra i quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati (6-0, 6-2) e la semifinale degli US Open (a Flushing Meadows concesse il secondo set al rivale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, finale del torneo ATP Masters 1000 di Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli appassionati sprovvisti di abbonamento potranno seguire l’incontro in differita tv su TV8, gratis e in chiaro, a partire dalle ore 17.00.

CALENDARIO SINNER vs AUGER-ALIASSIME OGGI

Domenica 2 novembre

Ore 15.00 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201)

PROGRAMMA SINNER vs AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati:

Differita tv: TV8 dalle ore 17.00, gratis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Differita streaming: tv8.it dalle ore 17.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.