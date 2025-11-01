Sinner-Auger-Alissime sarà su TV8? L’ipotesi della finale in chiaro

Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi: l’appuntamento è per domenica 2 novembre alle ore 15.00 sul cemento de La Defense Arena di Nanterre, dove il tennista italiano proverà ad aggiungere questo prestigioso torneo al suo ricco palmares e contestualmente a tornare numero 1 del mondo. Se il fuoriclasse altoatesino dovesse alzare al cielo il trofeo scavalcherà infatti lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerà in vetta al ranking ATP alla vigilia delle ATP Finals.

Il 24enne si è reso protagonista di una bella cavalcata sul cemento della capitale francese, superando con disinvoltura qualche difficoltà fisica riscontrata nei match giocati contro il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo e travolgendo in maniera perentoria due top-10 come lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev. Ora il campione di Wimbledon e Australian Open se la dovrà vedere con il temibile canadese, che ha beneficiato dell’eliminazione di Carlos Alcaraz ed è giunto fino all’atto conclusivo.

Jannik Sinner punterà a vincere il torneo e a riprendersi lo status di numero 1, ma potrebbe anche dare una mano a Lorenzo Musetti: un suo successo permetterebbe al toscano di continuare a inseguire la qualificazione alle ATP Finals, anche se un controsorpasso ai danni di Auger-Aliassime si è fatta complicato. Il nordamericano scenderà in campo dopo aver tramortito il monegasco Valentin Vacherot e il kazako Alexander Bublik tra quarti di finale e semifinale, dopo che nei turni precedenti era stato costretto a delle rimonte.

I precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori sono in perfetta parità (2-2): Jannik Sinner ha vinto le due partite giocate nel 2025 (quarto di finale del Masters 1000 di Cincinnati e semifinale degli US Open), Auger-Aliassime vinse i due disputati nel 2022 (ottavi di finale ai Masters 1000 di Madrid e Cincinnati). La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky per tutti gli abbonati, oltre che in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Ci saranno delle possibilità di vedere la partita gratis e in chiaro?

Al momento non è previsto che la finale di Parigi tra Sinner e Auger-Aliassime goda di un passaggio su TV8, ma l’ipotesi è comunque viva: domenica scorsa venne trasmessa in differita di un paio di ore la finale del torneo ATP 500 di Vienna tra Sinner e il tedesco Alexander Zverev, dunque non è da scartare lo scenario di una differita su TV8 per l’atto conclusivo del Masters 1000 di Parigi. Più improbabile, invece, la diretta, che è invece stata garantita per le varie finali Slam degli ultimi anni.

CALENDARIO SINNER-AUGER-ALIASSIME, FINALE PARIGI

Domenica 2 novembre

Ore 15.00 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA SINNER-AUGER-ALIASSIME: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati:

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.