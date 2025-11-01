Quanti soldi può vincere Sinner con la finale a Parigi: il montepremi per 1° e 2° classificato

Il vincitore del Masters 1000 di Parigi potrà festeggiare con un assegno di importo pari a 946.610 euro. Questo è il premio garantito per chi alzerà al cielo il trofeo a La Defense Arena di Nanterre, a contendersi l’apoteosi sul cemento della capitale francese saranno Jannik Sinner e il canadese Felix Auger-Aliassime nel match che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 15.00).

Il tennista italiano partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento all’agguerrito nordamericano, che sta vivendo uno stato di forma strepitoso e che ha operato il sorpasso ai danni di Lorenzo Musetti nella Race. Il fuoriclasse altoatesino punta ad avere la meglio in questa partita in modo da scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP e tornare numero 1 del mondo, ma chiaramente anche il riconoscimento economico rappresenta una motivazione aggiuntiva.

Jannik Sinner si è già garantito un bonifico da 516.925 euro, ovvero l’importo che spetta al finalista perdente. Avvicinarsi al raddoppio di quella cifra e rimpinguare ulteriormente il proprio bottino non sarebbe assolutamente da disdegnare per un giocatore che nel corso di questa stagione ha già messo da parte 13,6 milioni di dollari considerando il circuito ATP, ma poi andrebbero aggiunti i sei milioni di dollari per il sigillo al Six Kings Slam (torneo di esibizione).

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER CON LA FINALE A PARIGI?

516.925 euro.

E SE DOVESSE VINCERE IL TORNEO…

946.610 euro.