Se Sinner superasse Alcaraz, sarebbe tds n.1 alle ATP Finals? Il regolamento sorprende

Jannik Sinner si trova a una sola vittoria dal tornare numero 1 del mondo: se dovesse battere il canadese Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, il tennista italiano scavalcherà lo spagnolo Carlos Alcaraz in testa al ranking ATP. In caso di successo sul cemento della capitale francese, infatti, il fuoriclasse altoatesino volerebbe a quota 11.500 punti e avrebbe 250 punti di vantaggio nei confronti dell’iberico. Se invece dovesse perdere contro il nordamericano, allora rimarrebbe numero 2 del mondo a 100 lunghezze dal rivale.

Questa è la situazione con cui ci si presenterà alle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo, che andranno in scena dal 9 al 16 novembre a Torino. Jannik Sinner sarà dunque la testa di serie numero 1 nel capoluogo piemontese in caso di trionfo a La Defense Arena di Nanterre? La risposta è negativa, perché per quell’evento vige un regolamento particolare: a determinare le tds è infatti la Race, la graduatoria che considera i risultati conseguiti durante la stagione in corso.

Jannik Sinner arriverà a Torino da secondo della Race con 9.650 o 10.000 punti, mentre Carlos Alcaraz si presenterà con 11.050 punti. La discrepanza rispetto al ranking è legata alle ATP Finals dello scorso anno, dove l’azzurro portò a casa 1.500 punti grazie alla sua apoteosi da imbattuto e il suo avversario ne incamerò appena 200 con una sola affermazione nel round robin. Sarà dunque lo spagnolo la testa di serie numero 1, mentre l’altoatesino sarà il numero 2.

Non cambierà moltissimo: finiranno in due gironi diversi e in fase di sorteggio pescheranno uno tra numero 3 e numero 4 (il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic), uno tra numero 5 e numero 6 (lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime in caso di vittoria a Parigi, altrimenti ci sarà lo statunitense Taylor Fritz), uno tra numero 7 e numero 8 (l’australiano Alex de Minaur, poi Fritz in caso di vittoria di Auger-Aliassime oppure lo stesso canadese o Lorenzo Musetti).