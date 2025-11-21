Sci freestyle, il maltempo si abbatte su Stubai: cancellate le qualificazioni maschili di Stubai, Tabanelli attende

Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare, per oggi, le qualificazioni maschili della prima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Dopo il turno preliminare femminile disputato ieri, a Stubai (Austria) ci si è dovuti fermare a causa del maltempo. Alle ore 16.00 avrà luogo una riunione per decidere il da farsi, il programma originario prevede la disputa di entrambe le finali nella giornata di sabato 22 novembre.

L’Italia si affida in particolar modo a Miro Tabanelli, che nella passata stagione ha saputo vincere una prova di Big Air nel massimo circuito internazionale itinerante e che spera di iniziare al meglio questa annata agonistica in questa specialità, tra l’altro dopo l’infortunio occorso alla sorella minore Flora, Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Sfera di Cristallo generale di park & pipe.

L’azzurro è stato inserito nella prima heat insieme a Renè Monteleone e Leonardo Donaggio, presenti altri big come lo svizzero Andri Ragettli, lo statunitense Mac Forehand, il norvegese Birk Ruud, l’americano Hunter Henderson. Nella seconda heat, invece, spiccano gli statunitensi Alex Hall e Colby Stevenson, il neozelandese Luca Harrington e il norvegese Tormod Frostad.