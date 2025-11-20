Sci freestyle, l’Italia si affida a Miro Tabenelli tra slopestyle e Big Air. Confidando in un miracolo della sorella Flora

Flora Tabanelli sperava di festeggiare con il sorriso il suo diciottesimo compleanno e invece spegnerà le candeline che portano alla maggiore età nel pieno di un percorso di riabilitazione. Da oggi la fuoriclasse emiliana non è più minorenne e prosegue il tentativo di recupero per essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ormai distanti meno di tre mesi. La Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Coppa del Mondo generale park & pipe è infatti caduta in allenamento un paio di settimane fa, rimediando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il cammino dell’azzurra è stato delineato: si tenterà un mese di riabilitazione, se le risposte fornite a livello fisico saranno positive allora si proseguirà su questa linea verso i Giochi, altrimenti servirà l’operazione e dunque bisognerà dire addio alla rassegna a cinque cerchi. Il momento non è dei più semplici per la nostra portacolori, tra l’altro con alle porte il fine settimana che segna l’apertura della stagione con la prima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle.

Senza la sua punta di diamante, l’Italia si affiderà soprattutto a Miro Tabanelli, il fratello maggiore di Flora. Il fresco 21enne (è nato il 17 novembre 2004) riuscì a vincere lo scorso 13 marzo in Coppa del Mondo, imponendosi nel Big Air di Tignes e scrivendo una pagina di storia per il momento tricolore. In precedenza l’azzurro era salito sul secondo gradino del podio in due appuntamenti del massimo circuito internazionale itinerante: il 16 dicembre 2023 a Copper Mountain e il 1° dicembre 2024 a Pechino. Il suo talento è ben noto e l’assenza della sorella lo responsabilizzerà ulteriormente, con il chiaro intento di conseguire risultati rimarchevoli nella prima parte di stagione.

A Stubai (Austria) si incomincerà con lo slopestyle, specialità in cui Miro ha ottenuto come miglior risultato il nono posto a Tignes il 16 marzo 2024. Per il Big Air bisognerà attendere la doppia trasferta in Cina: dal 28 al 30 novembre a Secret Garden e dal 4 al 6 dicembre a Pechino. In Austria, tra il 21 e il 22 novembre, vedremo in gara anche Renè Monteleone, Leonardo Donaggio e la debuttante Maria Gasslitter (vincitrice della Coppa Europa 2025).