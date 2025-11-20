Sci freestyle, Gremaud la migliore nelle qualificazioni di slopestyle a Stubai. Gassliter eliminata

A Stubai (Austria) si è aperta la Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle. Ad aprire le danze sono state le qualificazioni femminili, a cui non ha purtroppo potuto prendere parte la nostra Flora Tabanelli, impegnata nel percorso di riabilitazione dopo essere caduta in allenamento. La Campionessa del Mondo di Big Air e detentrice della Sfera di Cristallo generale di park & pipe tirerà le somme tra un paio di settimane per capire se potrà essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

La svizzera Mathilde Gremaud ha primeggiato nel turno preliminare con il punteggio di 81.92, distanziando ampiamente la canadese Olivia Asselin (76.71) e la finlandese Anni Karava (68.07). Hanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo anche la canadese Megan Oldham (68.04), l’austriaca Lara Wolf (65.98), la statunitense Grace Henderson (60.05), la giapponese Kokone Kondo (59.37) e la statunitense Marin Hamill (57.30).

L’Italia era rappresentata dalla giovane Maria Gassliter, giovane classe 2006 che nella passata annata agonistica ha vinto la Coppa Europa, che ha chiuso in 27ma piazza con il punteggio di 37.00. Domani ci sarà spazio per le qualificazioni maschili, con Miro Tabanelli a caccia del pass per la finale, in programma sabato insieme a quella femminile.