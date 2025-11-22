Sarà Italia-Spagna in finale di Coppa Davis: Martinez/Granollers piegano gli specialisti Krawietz/Puetz, fuori la Germania di Zverev

Un esito inaspettato. Sarà la Spagna ad affrontare domani l’Italia nella finale di Coppa Davis a Bologna. Gli iberici, privi del n.1 del mondo Carlos Alcaraz, sono riusciti comunque a piegare la Germania nel match di doppio. La coppia formata da Marcel Granollers e da Pedro Martinez ha battuto i collaudati Kevin Krawietz e Tim Puetz col punteggio di 6-2 3-6 6-3 in 1 ora e 47 minuti di gioco.

E così, le due squadre prive dei due giocatori più forti del pianeta (Alcaraz e Jannik Sinner), si affronteranno in una super sfida. Per le Furie Rosse è un ritorno nell’atto conclusivo in Davis a 5 danni dall’ultima volta (vittoria contro il Canada).

Nel primo set la partenza degli spagnoli è devastante. Krawietz e Puetz faticano a ritrovarsi nei loro schemi e Granollers/Martinez scappano via, piazzando un doppio break devastante. Uno strappo troppo ampio da essere recuperato, nonostante il tentativo dei tedeschi di rientrare con due palle del parziale contro-break nel sesto game. Sullo score di 6-2 la frazione è iberica.

Nel secondo set c’è la reazione dei teutonici. Puetz sale di livello in risposta e a zero c’è il break nel quarto gioco. La coppia tedesca macina tennis nei propri turni in battuta, non dando modo ai rivali di tornare in auge. Sul 6-3 il parziale sorride ad Alexander Zverev e soci.

Nel terzo set, inaspettatamente, c’è un passaggio a vuoto di Krawietz/Puetz nel quarto gioco. Nessun quindici ottenuto alla battuta e spagnoli micidiali. Granollers trascina il suo compagno e lo si comprende nel nono game, quanto i teutonici si costruiscano una palla del contro-break. Il catalano si affida al servizio, con due ace e una volée pregevole nei pressi della rete, che mette nelle condizioni Martinez di chiudere con lo smash (6-3).