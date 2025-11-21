Dove vedere in tv l’Italia in finale di Coppa Davis: orari singolare e doppio, avversaria, streaming

Domenica 23 novembre l’Italia del tennis si giocherà per il terzo anno consecutivo la Finale di Coppa Davis. Sarà un atto conclusivo particolare, perché davanti al pubblico italiano di Bologna. Dopo aver conquistato i titoli del 2023 e del 2024, con Jannik Sinner trascinatore della squadra, sono stati altri gli interpreti che hanno vestito con orgoglio e profitto l’azzurro.

Il riferimento è a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. I due amici da una vita, che fin da bambini hanno condiviso il sogno di diventare due tennisti di alto livello, sono stati i protagonisti nel percorso in questa Final Eight. Entrambi hanno conquistato i punti necessari per consentire alla formazione capitanata da Filippo Volandri di battere Austria e Belgio, senza le necessità di disputare il doppio.

Un Berrettini che in Davis sa sempre trasformarsi, come aveva già dimostrato l’anno scorso con Sinner. Una conferma delle straordinarie attitudini tecniche e caratteriali di Matteo. Cobolli, dal canto suo, ha dato una dimostrazione di forza morale infinita, specie nella sfida contro il belga Zizou Bergs. Un match andato oltre le tre ore di gioco, capace di spuntarla dopo un infinito tie-break.

Gli azzurri attendono il nome dell’avversaria dalla seconda semifinale tra la Spagna e la Germania. Le Furie Rosse, prive del n.1 del mondo Carlos Alcaraz, vorranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, fronteggiando una compagine molto forte come quella tedesca. Una formazione che ha tra le sue fila il n.3 del mondo, Alexander Zverev, e la coppia Puetz/Krawietz, tra le migliori del ranking.

FINALE COPPA DAVIS 2025

Domenica 23 novembre

Ore 15:00: vincente Italia – vincente Spagna/Germania

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai1 e SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.