Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba vince la supersfida con Colorno, Valsugana in vetta

Si è disputata oggi la terza giornata del massimo campionato italiano femminile di rugby, con le sfide più interessanti che erano il derby del Sud tra Napoli e Capitolina Roma, così come la sfida tra Vilorba e Colorno. Ecco come è andata.

Il terzo turno di Serie A Elite Femminile, ultimo prima della pausa fino al 30 novembre, incorona il Valsugana Rugby Padova come prima capolista solitaria del campionato. Le padovane dominano il CUS Milano 40-7, mantenendo il controllo per tutti gli 80 minuti e approfittando del risultato di Villorba-Colorno (15-8 sotto la pioggia), che lascia le trevigiane senza bonus offensivo. Per le emiliane arriva invece un punto di bonus difensivo grazie anche alla meta di Alice Antonazzo, MVP della scorsa stagione.

Negli altri incontri, la Capitolina conquista il derby del sud imponendosi 36-20 sul campo del Neapolis, dopo essere arrivata all’intervallo avanti 29-6. Il successo consente alla formazione romana di muovere la classifica e salire a quota uno, mentre il Cus Torino resta ancora a zero dopo la sconfitta interna contro la Benetton Treviso, attuale quarta forza della Serie A Elite Femminile 2025/26.

SERIE A ELITE FEMMINILE – TERZA GIORNATA

Neapolis Campania Felix v Unione Rugby Capitolina 20-36

Arredissima Villorba Rugby v SIA-MPL Rugby Colorno 15-8

Valsugana Rugby Padova v CUS Milano Rugby 40-7

Iveco Cus Torino v Benetton Rugby Treviso 7-22

SERIE A ELITE FEMMINILE – CLASSIFICA

Valsugana Padova 15; Villorba 14; Colorno 11; Benetton Treviso 10; CUS Milano 5; Capitolina 1; Neapolis 0; CUS Torino -4