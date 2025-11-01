Rugby, Serie A Elite: Petrarca fa suo il derby con Rovigo. Vincono anche Piacenza e Mogliano

Si sono disputati oggi tre match della quarta giornata del massimo campionato italiano di rugby e gli occhi erano tutti puntati sullo stadio del Plebiscito dove andava in scena il derby d’Italia tra il Petrarca Padova e Rovigo. Sugli altri campi, invece, si sono disputati Lyons Piacenza-Biella e Mogliano-Fiamme Oro. Ecco come è andata.

Il Petrarca Padova esce vincitore dal Derby d’Italia, conquistando 4 punti e issandosi momentaneamente in cima alla classifica della Serie A Elite, in attesa del completamento del 4° turno. Il Rovigo, nonostante la sconfitta, raccoglie il punto difensivo e aggancia i padroni di casa a quota 16.

Sotto un cielo grigio di novembre, il Plebiscito ha assistito a un match equilibrato, nervoso e privo di grandi spettacoli. Rovigo ha avuto diverse chance per sorprendere, ma ha trovato la via della meta solo attraverso i calci, sbagliando in più di un’occasione. L’unico acuto del match è firmato dall’ala petrarchina Scalbrin, che al 27’ del primo tempo finalizza con precisione una manovra corale del Petrarca.

Successo di misura anche per il Sitav Lyons, che si impone 22-21 sul Biella grazie a una prova di carattere. Prima battuta d’arresto stagionale invece per le Fiamme Oro Rugby, travolte 28-3 dai padroni di casa del Mogliano Veneto allo stadio “Maurizio Quaggia”. Una giornata di campionato che conferma l’equilibrio e la tensione della massima divisione, con la lotta per la vetta ancora apertissima.

SERIE A ELITE – QUARTA GIORNATA

Rugby Petrarca v Rovigo 13-9

Lyons Piacenza v Biella 22-21

Mogliano Veneto v Fiamme Oro 28-3

Valorugby Emilia v Viadana

Vicenza v Colorno

SERIE A ELITE – CLASSIFICA

Rovigo e Petrarca 16; Valorugby Emilia e Viadana 15, Fiamme Oro 14; Mogliano Veneto 7; Colorno e Lyons Piacenza 5; Biella 4, Rangers Vicenza 2