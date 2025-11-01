Rugby, i convocati dell’Italia nella Quilter Nations Series: sfide contro Australia, Sudafrica e Cile

La Nazionale italiana di rugby prende forma in vista delle Quilter Nations Series. Una competizione particolare quella a cui prenderà parte la compagine tricolore. Il format prevede che le squadre del Sei Nazioni, ovvero Inghilterra, Francia, Irlanda, Italia, Scozia e Galles, affrontino le formazioni del The Rugby Championship, ovvero Nuova Zelanda, Sudafrica, Australia e Argentina, oppure altre Nazionali dell’emisfero boreale, quali Fiji, Giappone, Cile e Samoa.

L’Italia affronterà in casa i tre incontri previsti. Gli azzurri scenderanno in campo sabato 8 novembre alle ore 18.40 al Bluenergy Stadium di Udine contro l’Australia, sabato 15 alle ore 13.40 all’Allianz Stadium di Torino contro il Sudafrica e sabato 22 alle ore 21.10 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova contro il Cile.

Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Maschile guidato da Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Udine in preparazione al primo incontro con gli australiani. Confermata nella quasi totalità la lista annunciata per il raduno di Verona per preparare la sfida ai Wallabies. L’unica novità è l’ingresso di Mirko Belloni nell’elenco con David Odiase, invitato a prendere parte al raduno. Non potrà essere disponibile l’infortunato Sebastian Negri che non raggiungerà la squadra in Friuli.

Giovedì 6 novembre alle 14.30 è previsto l’annuncio formazione dell’Italia per il primo test-match di novembre, mentre venerdì 7 novembre alle 11.45 l’Italia si sposterà verso il Bluenergy Stadium di Udine per il Team Run, il consueto allenamento di rifinitura in vista del match. Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI NAZIONALE ITALIANA RUGBY

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 66 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 55 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 34 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 16 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 3 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 55 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 7 caps)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 64 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 12 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 6 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 35 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 17 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 18 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 34 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Perpignan, 86 caps)

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 47 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 46 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 15 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 31 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 28 caps)

Monty IOANE (Lione, 39 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 7 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)

Invitato

David ODIASE (Zebre Parma, 2 caps)

Atleti non considerati per infortunio:

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Dino LAMB (Canon Eagles, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)