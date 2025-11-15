Quando la finale di Sinner alle ATP Finals? Orario, avversario, tv, streaming

L’Inalpi Arena di Torino ospiterà domani, domenica 16 novembre, le finali di entrambi i tornei delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: nel tabellone di singolare Jannik Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale, quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il canadese Felix Auger-Aliassime.

Il match di singolare sarà il secondo ed ultimo di giornata e si giocherà non prima delle ore 18.00: in precedenza andrà in scena la finale di doppio, che si giocherà alle ore 15.00, tra Harri Heliovaara/Henry Patten e la coppia vincente del match tra Joe Salisbury/Neal Skupski e Julian Cash/Lloyd Glasspool.

La diretta tv della finale di singolare Nitto ATP Finals 2025 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2025

Domenica 16 novembre – Finali

Dalle ore 15.00

Doppio: Harri Heliovaara/Henry Patten – vincente Joe Salisbury/Neal Skupski-Julian Cash/Lloyd Glasspool

Non prima delle 18.00

Singolare: Jannik Sinner – vincente Carlos Alcaraz-Felix Auger-Aliassime – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Rai 2 HD

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, in chiaro su Rai 2 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.