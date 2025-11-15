Come nel 2023 e 2024, Jannik Sinner arriva ancora una volta in semifinale senza concedere un solo set. Quest’anno il campione in carica si presenta ancora più solido: non ha mai perso il servizio e sfiderà Alex De Minaur, battuto 12 volte consecutive negli scontri diretti. L’Inalpi Arena apre il programma alle 12:00 con il doppio Vavassori/Bolelli, pronti a scaldare il pubblico per una giornata di grande tennis. Seguiteci in diretta alle 8:30 su TennisMania per analisi, commenti, sul canale YouTube di OA Sport