Sinner-de Minaur oggi, ATP Finals 2025: orario, tv, programma, streaming

Per Jannik Sinner, dopo un primo girone (intitolato a Bjorn Borg) nel quale il percorso è stato semplicemente inattaccabile, è tempo di semifinale alle ATP Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà Alex de Minaur: l’australiano tenterà di invertire una serie negativa al massimo grado nel pomeriggio dell’Inalpi Arena.

Peraltro, a de Minaur appartiene anche quello che, se non è un primato, ci va molto vicino: era dal 2016 che un giocatore con una sola vittoria nel girone non andava in semifinale. Potenza della formula di quello che una volta era noto come il Masters. Certo, adesso per lui viene il complicato, perché Sinner ha un bilancio di 12-0 nei confronti dell’uomo che ha ripreso a far viaggiare la grande tradizione aussie. Per Jannik è caccia alla terza finale nel torneo di fine anno.

La semifinale tra Jannik Sinner e Alex de Minaur si giocherà oggi alle ore 14:30. Sarà possibile seguirla integralmente in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) diretta streaming su RaiPlay, SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR, ATP FINALS 2025 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [7]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [2] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 14:30 Sinner (ITA) [2]-de Minaur (AUS) [7] – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Ore 18:00 Salisbury (GBR)/Skupski (GBR) [5]-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [1] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 20:30 Alcaraz (ESP) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [8] – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

