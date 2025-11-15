Quanti soldi guadagna Jannik Sinner alle ATP Finals: il montepremi per semifinale e finale

Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz hanno chiuso da imbattuti la prima fase a gironi delle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: finora entrambi hanno portato a casa oltre un milione e mezzo di dollari statunitensi (circa 1.31 milioni di euro).

Nella prima fase, infatti, solo il gettone di presenza, per aver disputato tre incontri, vale più di 300mila dollari (circa 0.28 milioni di euro), a cui vanno sommati poco meno di 400mila dollari per ogni vittoria (circa 0.34 milioni di euro) finora conquistata.

Le cifre si alzano notevolmente per i match ad eliminazione diretta: la vittoria in semifinale vale quasi 1.2 milioni di dollari (circa 1.02 milioni di euro), cifra che raddoppia esattamente per il successo in finale, per il quale l’assegno sarà di quasi 2.4 milioni di dollari (circa 2.04 milioni di euro).

Nel complesso, se il vincitore dovesse essere uno tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, allora l’affermazione nel torneo da imbattuto nella prima fase a gironi varrà oltre 5 milioni di dollari (circa 4.36 milioni di euro). Cifre totali leggermente più basse in caso di successo finale di Felix Auger-Aliassime o Alex de Minaur.

MONTEPREMI ATP FINALS 2025

Partecipazione fase a gironi (3 match giocati): $331,000 (circa 0.28 milioni di euro)

Vittoria nella fase a gironi: $396,500 (circa 0.34 milioni di euro)

Montepremi totale per le 3 vittorie nella fase a gironi: $1,520,500 (circa 1.31 milioni di euro)

Vittoria in semifinale: $1,183,500 (circa 1.02 milioni di euro)

Vittoria in finale: $2,367,00 (circa 2.04 milioni di euro)

Montepremi totale per la vittoria del torneo da imbattuto: $5,071,000 (circa 4.36 milioni di euro)