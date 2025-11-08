Quando gioca Lorenzo Musetti alle ATP Finals? Deciso avversario e data dell’esordio: programma, orario, tv

Lorenzo Musetti giocherà le ATP Finals 2025, il torneo di fine stagione che andrà in scena sul cemento della Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Il tennista italiano avrebbe dovuto vincere il torneo ATP 250 di Atene per accedere all’evento nel capoluogo piemontese, ma ha perso in rimonta contro Novak Djokovic nell’atto conclusivo sul cemento della capitale greca e dunque è rimasto alle spalle del canadese Felix Auger-Aliassime nel ranking ATP.

Il numero 9 del mondo ha però beneficiato della rinuncia del fuoriclasse serbo, che da numero 4 della graduatoria internazionale ha deciso di non presentarsi in Italia per il prestigioso evento. Il toscano ha preso il posto del 24 volte Campione Slam e avrà così la possibilità di giocare nel gruppo intitolato a Jimmy Connors, fronteggiando lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Lorenzo Musetti esordirà lunedì 10 novembre, secondo match a partire dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00: dall’altra parte della rete ci sarà Taylor Fritz. Ad aprire le danze sarà il match di doppio tra Arevalo/Pavic e Salisbury/Skupski, a seguire toccherà al nostro portacolori. Pomeriggio in compagnia di Musetti, poi in serata (non prima delle ore 20.30) toccherà a Jannik Sinner contro Auger-Aliassime.

Quando si disputeranno i successivi incontri di Lorenzo Musetti? La seconda partita avrà luogo o martedì 11 o mercoledì 12 novembre, contro il vincente di Alcaraz-de Minaur in caso di successo contro Fritz oppure contro il perdente dell’incrocio tra lo spagnolo e l’australiano se dovesse uscire sconfitto dal match d’esordio. Il terzo incontro è previsto o giovedì 13 o venerdì 14 novembre contro l’avversario non ancora incrociato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di Lorenzo Musetti alle ATP Finals. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. La Rai detiene i diritti per trasmettere un incontro al giorno in chiaro, lunedì manderà in onda la sfida di Sinner e dunque la sfida di Musetti sarà visibile solo dagli abbonati.

CALENDARIO LORENZO MUSETTI ATP FINALS 2026

Lunedì 10 novembre, secondo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00: Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

Martedì 11 novembre o mercoledì 12 novembre: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz o Alex de Minaur (affronterà il vincente del confronto tra lo spagnolo e l’australiano in caso di vittoria contro Fritz, in caso contrario incrocerà il perdente).

Giovedì 13 novembre o venerdì 14 novembre: Lorenzo Musetti vs Carlos Alcaraz o Alex de Minaur (affronterà il rivale non ancora affrontato)

Sabato 15 novembre: eventuale semifinale.

Domenica 16 novembre: eventuale finale.

PROGRAMMA ATP FINALS: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati; una partita al giorno su Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati; una partita al giorno su Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.