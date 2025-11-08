Novak Djokovic rinuncia alle ATP Finals: Lorenzo Musetti ripescato, due italiani a Torino!

Novak Djokovic non giocherà le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto giocatori del circuito internazionale che andrà in scena a Torino dal 9 al 16 novembre. Il numero 4 del mondo ha vinto il torneo ATP 250 di Atene, battendo Lorenzo Musetti in un avvincente atto conclusivo, e ha poi deciso che non prenderà parte all’evento nel capoluogo piemontese. Per la seconda volta consecutiva, il 22 volte Campione Slam ha rinunciato al Masters e così si è liberato un posto.

A essere ripescato è il numero 9 del ranking ATP, ovvero il nostro Lorenzo Musetti. Il toscano aveva bisogno di battere proprio il ribattezzato Nole nell’atto conclusivo sul cemento della capitale greca per superare il canadese Felix Auger-Aliassime, prendendosi l’ottava piazza nella graduatoria internazionale e dunque il pass per le Finals. La missione in terra ellenica non gli è riuscita, ma il nostro portacolori è rientrato dalla porta di servizio e così ci saranno due italiani a Torino.

Oltre a Jannik Sinner, che può meritarsi il numero 1 del mondo a fine stagione (nei fatti deve alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz vinca massimo due partite nel round robin fermandosi poi in semifinale), ci sarà anche Lorenzo Musetti. Il 23enne giocherà nel girone in cui figurano lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.

Nell’altro gruppo, invece, Sinner sfiderà il tedesco Alexander Zverev, lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime. I primi due classificati si qualificheranno alle semifinali. Per la prima volta nella storia due italiani giocheranno le ATP Finals da titolari e Musetti potrebbe anche essere un alleato di Sinner nella corsa al numero 1…