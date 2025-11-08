Cosa ha detto Djokovic a Musetti dopo la finale? Il labiale che fa sperare per le ATP Finals

Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si sono fronteggiati a viso aperto nella finale del torneo ATP 250 di Atene, dandosi battaglia per tre ore intense di gioco in un incontro importante per entrambi: il toscano voleva togliersi la soddisfazione di battere il 24 volte Campione Slam, ma soprattutto era obbligato a vincere per qualificarsi alle ATP Finals; il serbo puntava ad alzare al cielo il trofeo nell’evento che ha nei fatti organizzato, spostandolo soltanto qualche mese fa dalla sua Belgrado.

Il numero 4 del mondo ha prevalso in rimonta e ha fatto festa sul cemento della capitale greca, mentre il numero 9 del ranking ATP è rimasto con un pugno di mosche in mano dopo una settimana estremamente impegnativa e non gli è riuscito il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime, che dunque ha staccato il biglietto per il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del circuito. Non tutto è perduto, però, per Lorenzo Musetti, che può sperare di giocare a Torino.

Bisogna infatti ancora attendere la decisione ufficiale proprio di Novak Djokovic, che non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve sulla sua presenza nel capoluogo piemontese. Il ribattezzato Nole, però, sembrerebbe intenzionato a saltare la kermesse che chiude l’annata agonistica e c’è una frase ben precisa che lascia ben sperare il nostro portacolori. Al termine del confronto odierno, infatti, i due giocatori si sono stretti la mano e si sono abbracciate, poi le telecamere hanno inquadrato un labiale abbastanza inequivocabile.

Novak Djokovic, infatti, avrebbe detto all’orecchio di Lorenzo Musetti: “Non vado a Torino, stai tranquillo“. Questo è quanto si evince dal labiale, tutto in lingua italiana, che il balcanico padroneggia brillantemente. Se nelle prossime ore arriverà la rinuncia dell’ex numero 1 del mondo, allora Lorenzo Musetti prenderà il suo posto nel girone in cui figurano anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur.