I nuovi gironi delle ATP Finals dopo la rinuncia di Djokovic: cosa cambia, gli incroci e l’arrivo di Musetti

I gironi delle ATP Finals sono ufficialmente definiti dopo gli ultimi sviluppi arrivati al termine del torneo ATP 250 di Atene. Lorenzo Musetti avrebbe dovuto battere Novak Djokovic nell’atto conclusivo sul cemento della capitale greca per superare il canadese Felix Auger-Aliassime e meritarsi il pass per il torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti del mondo, ma il toscano ha perso in rimonta contro il serbo e dunque è rimasto alle spalle del nordamericano nella graduatoria internazionale.

Il fuoriclasse serbo, numero 4 del mondo, ha però deciso che non si presenterà a Torino e così si è creato un effetto domino: Lorenzo Musetti è stato ripescato da numero 9 del ranking ATP e sarà così protagonista nel capoluogo piemontese, dove si giocherà dal 9 al 16 novembre. L’azzurro prenderà il posto del ribattezzato Nole nel gruppo intitolato a Jimmy Connors, visto che i gironi erano stato sorteggiati giovedì 6 novembre con la presenza nelle urne del balcanico.

Il nostro portacolori se la dovrà vedere con lo spagnolo Carlos Alcaraz (prossimo a tornare numero 1 del mondo, dopo una settimana di regno di Jannik Sinner), lo statunitense Taylor Fritz (numero 5) e l’australiano Alex de Minaur (numero 7). Lorenzo Musetti potrebbe anche essere un alleato di Jannik Sinner nella corsa al numero 1 di fine anno, visto che potrebbe battere Alcaraz: l’altoatesino chiuderà in vetta in caso di trionfo da imbattuto e con l’iberico vincente in massimo due partite del round robin.

Nel girone intitolato a Bjorn Boerg, invece, figurano il nostro Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev (numero 3), lo statunitense Ben Shelton (numero 6) e il canadese Felix Auger-Aliassime (numero 8). Ricordiamo che i primi due classificati di ogni raggruppamento accedono alle semifinali incrociate.

GIRONI ATP FINALS 2026

GRUPPO JIMMY CONNORS

1. Carlos Alcaraz (Spagna)

9. Lorenzo Musetti (Italia), sostituisce Novak Djokovic (numero 4)

5. Taylor Fritz (USA)

7. Alex de Minaur (Australia)

GRUPPO BJORN BOERG

2. Jannik Sinner (Italia)

3. Alexander Zverev (Germania)

6. Ben Shelton (USA)

8. Felix Auger-Aliassime (Canada)