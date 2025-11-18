L’Italia U21 reagisce e rifila un poker in rimonta al Montenegro sotto il diluvio

L’Italia si riscatta sotto la pioggia battente allo Stadion Gradski di Nikšić, contro i padroni di casa del Montenegro, nel percorso delle qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio: gli azzurrini, nel sesto match del Girone E, reagisce dopo la sconfitta subita in Polonia e si impone in rimonta per 1-4, restando a -3 dai polacchi in classifica e portandosi a +6 sui montenegrini, terzi.

Nel primo tempo il gioco inizialmente risulta abbastanza bloccato a causa del terreno pesante, che limita la maggior tecnica dell’Italia. Il Montenegro ne approfitta e, passa in vantaggio al 37′ con Mrvaljevic, il quale, complice una serie di dribbling anche fortunata nell’area azzurra, insacca l’1-0. La reazione dell’Italia è immediata e già al 42′ arriva il pareggio: Pisilli sfrutta al meglio l’assist vincente di Comuzzo e firma l’1-1, con cui si va al riposo.

Nella ripresa l’Italia spinge alla ricerca della vittoria e viene premiata attorno all’ora di gioco, quando piazza il colpo del ko con l’uno-due che tramortisce il Montenegro: al 60′ Dagasso, su delizioso passaggio di Cherubini firma il sorpasso, mentre al 64′ Camarda, servito da Fini, chiude il match. Gli azzurrini sono travolgenti ed al 74′ Fini si mette in proprio, firmando la rete del definitivo 1-4.