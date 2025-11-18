Calcio a 5: Italia femminile, finisce in parità l’ultimo test premondiale contro il Giappone

L’ultima partita prima dell’inizio dei Mondiali Femminili 2025 di futsal regala all’Italia un pareggio. Le azzurre infatti, a Manila, hanno impattato 1-1 contro il Giappone: in un’amichevole che è servita sia alla compagine di Francesca Salvatore sia alle nipponiche per testarsi in vista dell’esordio iridato.

Succede tutto nel primo tempo: vantaggio asiatico con Miyahara, al quarto minuto, risposta di Bertè, a un giro d’orologio dall’intervallo. Nella ripresa poi, l’Italia crea – ben 46 tiri verso lo specchio, complessivamente – ma non riesce a trovare il modo di passare in vantaggio e vincere.

Ora qualche ulteriore giorno d’allenamento, poi il debutto planetario nella sfida di domenica 23 novembre, alle ore 10.00 contro Panama, valida per il Girone D; pool che incrocerà quel Gruppo C invece di cui fa parte il Giappone, insieme al Portogallo, alla Tanzania e alla Nuova Zelanda.

Di seguito il tabellino del match e il calendario dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5

ITALIA-GIAPPONE 1-1 (pt 1-1)

ITALIA: Sestari, Coppari, Borges, Botuimah, Adamatti. A disp.: Dal’Maz, Berté, Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Carturan, Ferrara, Ghilardi. All. Salvatore

GIAPPONE: Inoue, Eguchi, Oino, Egawa, Amishiro. A disp.: Suto, Nakamura, Ito, Ikeuchi, Miyahara, Ikadai, Iwasaki, Takahashi, Matsumoto, Nakata. All. Suga

Reti: 4’ Miyahara (G) 19’ Berté (I)

Arbitri: Fercival Orlando (Filippine), Jan Dlanor Initan (Filippine); Cronometrista: Annalou Arrogante (Filippine)

FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025

GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina

GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada

GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda

GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)

Prima giornata, domenica 23 novembre

ITALIA-Panama, ore 10 | Diretta RaiSport

Brasile-Iran, ore 12.30

Seconda giornata, mercoledì 26 novembre

Panama-Iran, ore 11

Brasile-ITALIA, ore 13.30 | Diretta RaiSport

Terza giornata, sabato 29 novembre

Iran-ITALIA, ore 10 | Diretta RaiSport

Panama-Brasile, ore 12.30

LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11

QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30

QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11

QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30

Semifinali, venerdì 5 dicembre

SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11

SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30

Finali, domenica 7 dicembre

3° posto, ore 10

1° posto, ore 12.30