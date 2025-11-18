Calcio a 5
Calcio a 5: Italia femminile, finisce in parità l’ultimo test premondiale contro il Giappone
L’ultima partita prima dell’inizio dei Mondiali Femminili 2025 di futsal regala all’Italia un pareggio. Le azzurre infatti, a Manila, hanno impattato 1-1 contro il Giappone: in un’amichevole che è servita sia alla compagine di Francesca Salvatore sia alle nipponiche per testarsi in vista dell’esordio iridato.
Succede tutto nel primo tempo: vantaggio asiatico con Miyahara, al quarto minuto, risposta di Bertè, a un giro d’orologio dall’intervallo. Nella ripresa poi, l’Italia crea – ben 46 tiri verso lo specchio, complessivamente – ma non riesce a trovare il modo di passare in vantaggio e vincere.
Ora qualche ulteriore giorno d’allenamento, poi il debutto planetario nella sfida di domenica 23 novembre, alle ore 10.00 contro Panama, valida per il Girone D; pool che incrocerà quel Gruppo C invece di cui fa parte il Giappone, insieme al Portogallo, alla Tanzania e alla Nuova Zelanda.
Di seguito il tabellino del match e il calendario dei Mondiali Femminili 2025 di calcio a 5
ITALIA-GIAPPONE 1-1 (pt 1-1)
ITALIA: Sestari, Coppari, Borges, Botuimah, Adamatti. A disp.: Dal’Maz, Berté, Grieco, Mansueto, Vanelli, Bettioli, Carturan, Ferrara, Ghilardi. All. Salvatore
GIAPPONE: Inoue, Eguchi, Oino, Egawa, Amishiro. A disp.: Suto, Nakamura, Ito, Ikeuchi, Miyahara, Ikadai, Iwasaki, Takahashi, Matsumoto, Nakata. All. Suga
Reti: 4’ Miyahara (G) 19’ Berté (I)
Arbitri: Fercival Orlando (Filippine), Jan Dlanor Initan (Filippine); Cronometrista: Annalou Arrogante (Filippine)
FIFA FUTSAL WOMEN’S WORLD CUP PHILIPPINES 2025
GRUPPO A: Filippine, Polonia, Marocco, Argentina
GRUPPO B: Spagna, Tailandia, Colombia, Canada
GRUPPO C: Portogallo, Tanzania, Giappone, Nuova Zelanda
GRUPPO D: Brasile, Iran, ITALIA, Panama
IL CALENDARIO DEL GRUPPO A (orari italiani)
Prima giornata, domenica 23 novembre
ITALIA-Panama, ore 10 | Diretta RaiSport
Brasile-Iran, ore 12.30
Seconda giornata, mercoledì 26 novembre
Panama-Iran, ore 11
Brasile-ITALIA, ore 13.30 | Diretta RaiSport
Terza giornata, sabato 29 novembre
Iran-ITALIA, ore 10 | Diretta RaiSport
Panama-Brasile, ore 12.30
LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Quarti di finale
QF1 Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B, lunedì 1 dicembre, ore 11
QF2 Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, lunedì 1 dicembre, ore 13.30
QF3 Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, martedì 2 dicembre, ore 11
QF4 Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, martedì 2 dicembre, ore 13.30
Semifinali, venerdì 5 dicembre
SF1 Vincente QF1-Vincente QF3, ore 11
SF2 Vincente QF2-Vincente QF4, ore 13.30
Finali, domenica 7 dicembre
3° posto, ore 10
1° posto, ore 12.30