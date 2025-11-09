La classifica di Bolelli/Vavassori alle ATP Finals: pronostici ribaltati nella prima giornata

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno debuttato con una bella vittoria nel torneo di doppio delle ATP Finals, sconfiggendo i britannici Julian Cash e Llyod Glasspool con il punteggio di 7-5, 6-3 sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Gli azzurri hanno schiacciato i numeri 1 del mondo senza mai cedere il servizio, offrendo una prestazione di indubbia caratura tecnica e stravolgendo il pronostico della vigilia.

I padroni di casa si sono issati al comando del loro girone e ora possono concretamente sognare la qualificazione alle semifinali, ma servirà verosimilmente un altro successo per accedere alla fase a eliminazione diretta del torneo riservato alle migliori otto coppie del mondo. Nell’altro confronto di giornata, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos hanno avuto la meglio sui tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il risultato di 6-4, 4-6, 10-6.

I nostri portacolori torneranno in campo tra un paio di giorni per fronteggiare proprio Granoller/Zeballos, mentre gli altri due binomi si sfideranno nel match tra gli sconfitti per provare a rimanere in corsa. Ricordiamo che le prime due coppie si qualificano alle semifinali, per stilare la classifica si tengono in considerazione nell’ordine numero di vittorie, conto set e saldo game; in caso di parità contano gli scontri diretti. Di seguito la classifica dettagliata del gruppo Peter Fleming.

CLASSIFICA GRUPPO PETER FLEMING ATP FINALS 2025

1. Simone Bolelli/Andrea Vavassori 1 vittoria (1 partita giocata), 2-0 il conto set, 13-8 il conto game

2. Marcel Granollers/Horacio Zeballos 1 vittoria (1 partita giocata), 2-1 il conto set, 11-10 il conto game

3. Kevin Krawietz/Tim Puetz 0 vittorie (1 partita giocata), 1-2 il conto set, 10-11 il conto game

4. Julian Cash/Llyod Glasspool 0 vittorie (1 partita giocata), 0-2 il conto set, 8-13 il conto game