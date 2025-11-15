Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio artistico: Miura-Kihara battono i fallosi Metelkina-Berulava a Skate America. I nipponici volano in Finale

2 minuti fa

Riku Miura-Ryuichi Kihara
Miura-Kihara/ LaPresse

Missione compiuta per Riku Miura-Ryuichi Kihara. La coppia giapponese ha infatti vinto in rimonta Skate America 2025, quinta tappa del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, staccando così ufficialmente il pass per le Finali del circuito, in programma a Nagoya nei primi di dicembre.

Prova quasi perfetta per i detentori del titolo iridato, sporcata esclusivamente da un errore arrivato nella sequenza di salti in parallelo, non completata. Ottimo invece il resto del layout, a partire dai due lanciati triplo rittberger e triplo lutz passando per i sollevamenti (tutti di livello 4), la spirale (livello 3) e il triplo twist (livello 3).

In virtù di quanto fatto i nipponici hanno guadagnato complessivamente 141.57 (70.33, 71.24) per 215.99 rifilando ben dieci lunghezze ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, al comando nel corto e secondi nella classifica finale dopo essere incappati in una giornata estremamente negativa, come dimostra il quarto libero valutato 116.90 (53.55, 64.37) per 195.73 a causa di una sbavatura nell’elemento di salto in parallelo, eseguito con caduta e successivamente andato in ripetizione, e per via di un passaggio a vuoto nell’axel lasso. Tutti fattori che hanno messo a dura prova la loro performance, molto rincorsa anche a livello di timing.

Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati a sorpresa i canadesi Kelly Ann Laurin-Lucas Ethier, bravi a pattinare il secondo free del lotto chiudendo i conti con 121.58 (64.18, 57.40) per 182.87. Di seguito la classifica. 

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Pl. Name Nation Points SP FS
1 Riku MIURA / Ryuichi KIHARA
JPN
215.99 2 1
2 Anastasiia METELKINA / Luka BERULAVA
GEO
195.73 1 4
3 Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER
CAN
182.87 6 2
4 Emily CHAN / Spencer Akira HOWE
USA
180.02 5 3
5 Annika HOCKE / Robert KUNKEL
GER
176.56 3 5
6 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN
ARM
170.98 4 7
7 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ
USA
163.26 7 6
8 Olivia FLORES / Luke WANG
USA
161.44 8 8
