Pattinaggio artistico: Miura-Kihara battono i fallosi Metelkina-Berulava a Skate America. I nipponici volano in Finale

Missione compiuta per Riku Miura-Ryuichi Kihara. La coppia giapponese ha infatti vinto in rimonta Skate America 2025, quinta tappa del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, staccando così ufficialmente il pass per le Finali del circuito, in programma a Nagoya nei primi di dicembre.

Prova quasi perfetta per i detentori del titolo iridato, sporcata esclusivamente da un errore arrivato nella sequenza di salti in parallelo, non completata. Ottimo invece il resto del layout, a partire dai due lanciati triplo rittberger e triplo lutz passando per i sollevamenti (tutti di livello 4), la spirale (livello 3) e il triplo twist (livello 3).

In virtù di quanto fatto i nipponici hanno guadagnato complessivamente 141.57 (70.33, 71.24) per 215.99 rifilando ben dieci lunghezze ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, al comando nel corto e secondi nella classifica finale dopo essere incappati in una giornata estremamente negativa, come dimostra il quarto libero valutato 116.90 (53.55, 64.37) per 195.73 a causa di una sbavatura nell’elemento di salto in parallelo, eseguito con caduta e successivamente andato in ripetizione, e per via di un passaggio a vuoto nell’axel lasso. Tutti fattori che hanno messo a dura prova la loro performance, molto rincorsa anche a livello di timing.

Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati a sorpresa i canadesi Kelly Ann Laurin-Lucas Ethier, bravi a pattinare il secondo free del lotto chiudendo i conti con 121.58 (64.18, 57.40) per 182.87. Di seguito la classifica.