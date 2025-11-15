Seguici su
Pattinaggio ArtisticoSport Invernali

Pattinaggio di figura: Chock-Bates dominano la rhythm dance a Skate America, secondi Lajoie-Legha

1 minuto fa

Madison Chock-Evan Bates
Chock-Bates/ LaPresse

Si è conclusa senza particolari sorprese la rhythm dance valida per Skate America 2025, quinta nonché penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in fase di svolgimento sul ghiaccio di Lake Placid. Dopo il segmento breve infatti a imporsi sono stati Madison Chock-Evan Bates, miglioratisi di qualche centesimo rispetto alla Cup Of China.

Nello specifico i Campioni del Mondo in carica hanno confezionato una prestazione valutata 84.77 (47.43, 37.34) viziata da chiamate basse da parte del pannello. Nello specifico i padroni di casa si sono dovuti accontentare del livello 2-4 nei twizzles e del livello 1 nel pattern. Di livello 2 invece la sequenza di passi sulla midline, Di livello 4 poi il sollevamento rotazionale. 

A debita distanza si sono accomodati al secondo posto i canadesi Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, abili a stampare 77.42 (43.27, 34.16) precedendo i francesi Evgenia Lopareva-Goeffry Brissaud, terzi con 76.72 (41.86, 43.86) complice un problema nell’elemento coreografico. 

Ricordiamo che in questa prova non erano presenti atleti italiani. Di seguito la classifica ufficiale. 

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Madison CHOCK / Evan BATES
USA
84.77 1
2 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA
CAN
77.42 2
3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD
FRA
76.72 3
4 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
73.47 4
5 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO
USA
72.74 5
6 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
CZE
72.73 6
7 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
70.25 7
8 Phebe BEKKER / James HERNANDEZ
GBR
66.81 8
9 Alicia FABBRI / Paul AYER
CAN
65.37 9
10 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
56.21 10
