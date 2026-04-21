Pattinaggio artistico, i Campioni Olimpici Miura-Kihara si ritirano

Un ritiro che era nell’aria. La coppia medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 di pattinaggio di figura formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara ha annunciato ufficialmente di avere terminato l’attività agonistica. La notizia è arrivata attraverso i canali social del binomio, reduce da una stagione oltremodo strabiliante.

Una decisione maturata nel corso del tempo e divenuta definitiva probabilmente dopo la straordinaria vittoria ai Giochi dove, probabilmente, i nipponici hanno offerto in occasione del programma libero il vero “best moment” della rassegna a cinque cerchi, almeno per quanto riguarda il pattinaggio di figura, rendendosi artefici di una rimonta straordinaria dalla sesta piazza.

“Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno deciso di ritirarsi dal servizio attivo dopo questa stagione – si legge nel post – Grazie mille a tutti quelli che ci hanno sostenuto fin dall’inizio della squadra. Noi “Rikuryu” abbiamo potuto continuare la nostra carriera agonistica con il supporto di molte persone. Ogni volta che eravamo nei guai, c’era gente sempre lì a dare una mano. Ogni singolo supporto ci ha rafforzati e spinti a camminare fino a qui. Siamo anche anche molto grati al gruppo Kinoshita e a tutti gli sponsor, nonché alla mia famiglia e agli amici che mi sono sempre stati vicini. E al coach Bruno e alla squadra di allenatori che ci hanno sostenuto finora“.

I due hanno poi continuato: “Grazie per aver creduto sempre in noi e guidarci positivamente. Il tempo trascorso a camminare insieme condividendo con voi gioie e frustrazioni è un tesoro inestimabile. Non dimenticheremo mai quanto siamo grati per tutti gli eventi e gli incontri che abbiamo vissuto e per tutto il sostegno che abbiamo avuto. La vita competitiva comporta la separazione, ma siamo pieni di sentimento di averlo fatto e non abbiamo rimpianti. Tutto ciò che è stato è un orgoglio e un bene prezioso. D’ora in poi, la coppia continuerà a provare cose nuove in modo che le persone in Giappone possano saperne sempre di più. Saremmo felici se potessi continuare a vegliare su di noi calorosamente in futuro. Grazie mille per tutti questi anni”.

Oltre al titolo olimpico, Miura-Kihara vantano due argenti nella gara a squadre a Pechino 2022 e Milano Cortina 2026, due ori iridati (2025 e 2023) e due argenti (2022 e 2024), oltre che due affermazioni (2023 e 2025) e un secondo posto (2024) ai Campionati dei quattro continenti.