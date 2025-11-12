Pattinaggio di figura, Charléne Guignard-Marco Fabbri iscritti alla Golden Spin di Zagabria

Archiviato un Grand Prix oltremodo controverso, Charléne Guignard-Marco Fabbri guardano avanti. L’iconica coppia di danza azzurra sarà infatti della partita in occasione della Golden Spin, tappa di chiusura del circuito ISU Challenger Series 2025-2026 in programma a Zagabria dal 3 al 6 dicembre, in concomitanza proprio con l’ultimo atto della rassegna itinerante, pianificato in quel di Nagoya (Giappone).

I veterani della Nazionale azzurra ottenendo l’iper discusso quarto posto al Grand Prix De France ed il secondo all’NHK Trophy, hanno purtroppo maturato la certezza di non poter avere i punti nelle mani per puntare alle Finals. Da qui la scelta di inserire almeno un altro Trofeo nel calendario prima dei Campionati Italiani, rassegna che metterà il punto sulla prima fase della stagione.

L’occasione sarà propizia per mettere a posto i due programmi basandosi sui feedback raccolti ad Angers ed Osaka. Sul ghiaccio del Sol Levante il binomio allenato da Barbara Fusar Poli ha ricevuto nuovamente (e inspiegabilmente) una valutazione bassa nelle componenti del programma, non decollando in particolar modo nella rhythm dance, al netto di un free in qualche modo più vicino ai propri standard.

In Croazia il team sarà in buona compagnia, in quanto condividerà il ghiaccio con Isabella Paolino-Andrea Tuba e soprattutto con i promettenti Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, al rientro dopo un infortunio. E’ probabile che in lizza ci saranno anche altre coppie rimaste fuori dalle Finali Grand Prix, ma per capire i nominativi si dovrà attendere la fine del Finlandia Trophy, ultima prova in programma la prossima settimana.