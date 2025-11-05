Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Rapallo allunga in vetta alla Serie A1. Cosenza vittorioso ai rigori con la SIS Roma
La sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile viene giocata per la maggior parte come un turno infrasettimanale per gli impegni in Champions League ed Euro Cup di cinque squadre italiane.
Nei tre match odierni allunga in vetta alla classifica il Rapallo, che vince il big match di giornata passando per 8-9 in casa del Plebiscito Padova: patavine rimontate dopo il 5-2 del primo quarto, con le liguri che, nonostante 3 rigori parati da Teani, siglano il gol vittoria a 15″ dalla sirena con Giustini.
Nuova impresa del Cosenza, che questa volta è corsaro in casa della SIS Roma, sconfitta ai rigori per 15-16 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari: le calabresi ribaltano il match nell’ultimo quarto, ma le capitoline agguantano il pari a 2′ dalla sirena. Dai 5 metri decisivo l’errore di Aprea nella quinta serie: le capitoline scivolano a -3 dalla vetta, le calabresi sono momentaneamente quarte.
Tutto semplice, infine, per il Trieste, che liquida per 19-8 il Bogliasco: mortifero il parziale siglato dalle giuliane di 14-0 tra secondo ed inizio quarto parziale. Le liguri tengono botta nella prima frazione, poi, dopo il 2-3 in avvio della seconda, si sciolgono. Le giuliane agganciano la SIS Roma al secondo posto a -3 dalla testa.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati e programma 6a giornata
Mercoledì 5 novembre 2025
20:00 S.I.S. ROMA – SMILE COSENZA PALLANUOTO 15-16 dtr (11-11)
20:00 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 8-9
20:00 PALLANUOTO TRIESTE – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 19-8
Giovedì 6 novembre 2025
21:00 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – L’EKIPE ORIZZONTE Genova – Piscina “M. Paganuzzi”
Sabato 8 novembre 2025
17:00 BRIZZ NUOTO – NAUTILUS CIVITAVECCHIA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”
Classifica dopo la 6a giornata
1 RAPALLO PALLANUOTO 17
2 S.I.S. ROMA 14
3 PALLANUOTO TRIESTE 14
4 SMILE COSENZA PALLANUOTO 11
5 L’EKIPE ORIZZONTE* 10
6 C.S. PLEBISCITO PD 9
7 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 6
8 BRIZZ NUOTO* 3
9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA* 0
10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA* 0
* = una partita in meno