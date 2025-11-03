Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le migliori italiane della quinta giornata di A1. Sofia Giustini esaltante
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA QUINTA GIORNATA DELLA SERIE A1 FEMMINILE
Federica Morrone: seconda partita consecutiva tra le top per la giocatrice della Smile Cosenza. L’attaccante classe 2005 si mette nuovamente in mostra con una prestazione da cinque reti che esalta la compagine calabrese.
Emma Bacelle: Plebiscito Padova vincente in trasferta a Civitavecchia, ad esaltarsi è l’attaccante padovana, non ancora maggiorenne (17 anni per lei) che sigla tre reti.
Sofia Giustini: un colpo di mercato spaziale per le liguri quest’estate. Il ritorno a casa della fuoriclasse del Setterosa sta facendo la differenza, vetta conquistata per il Rapallo, cinque reti nel big match con il Trieste.
Irene Rossi: l’Iren Tauride L. Locatelli esce sconfitta 13-8 in casa del Bogliasco, ma la performance della classe 2005 è eccellente, tre reti segnate.