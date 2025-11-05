Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: nell’anticipo del turno infrasettimanale colpaccio interno del Posillipo

Neanche il tempo di rifiatare, ieri si è chiusa la sesta giornata, oggi si parte con il settimo turno, quello infrasettimanale, per la Serie A1 di pallanuoto maschile.

Ranieri Impiantistica CN Posillipo che continua a timbrare il cartellino, altro colpo interno dopo il successo nel derby con la Canottieri: battuta di misura, per 13-12 la De Akker Team.

Rimonta impressionante per i campani che dopo il primo quarto si trovavano sotto 0-4. Cuccovillo e, soprattutto, un Renzuto Iodice scatenato (cinque reti per lui) hanno ristabilito la situazione. La rete decisiva ad un minuto e mezzo dal termine porta la firma dell’attaccante protagonista anche con il Settebello.

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-DE AKKER TEAM 13-12

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, J. Parrella, N. Nagy, D. Radovic 1, G. Mattiello, E. Aiello, V. Renzuto Iodice 5, N. Cuccovillo 4, M. De Florio La Rocca, Z. Bertoli, M. Milicic, M. Rocchino 3, R. Spinelli, G. Valle, P. Porzio. All. Porzio

DE AKKER TEAM: R. Valle, M. Martini, D. Mcfarland 1, E. Campopiano 3, J. Painter 1, K. Milakovic 3, B. Erdelyi 3, N. Di Murro, F. Lucci 1, A. Urbinati, S. Santini, G. Bardulla, L. Barovic. All. Mistrangelo

Arbitri: Severo e Giacchini

Note

Parziali: 0-4 5-3 5-2 3-3 Usciti per limite di falli Lucci (D) nel terzo tempo, Martini (D) e Di Murro (D) nel quarto tempo; superiorità numeriche: Posillipo 3/9 + 4 rigori e De Akker 4/11 + 3 rigori. Espulsione per proteste Erdelyi (D) nel terzo tempo.