Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte corsara contro la Locatelli Genova: etnee quarte in Serie A1

Un altro tassello si aggiunge al mosaico della sesta giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte passa in casa della Locatelli Genova con il netto score di 5-22. Le etnee si portano al quarto posto in classifica, a -4 dalla vetta, occupata dal Rapallo, ed a -1 da SIS Roma e Trieste, mentre le liguri restano ferme al palo sul fondo assieme al Civitavecchia, che giocherà sabato contro la Brizz Nuoto.

Nel primo quarto le siciliane indirizzano subito l’incontro, scavando un primo solco in pochi minuti e chiudendo il parziale sul 2-5. Nel secondo periodo, però, esce fuori in maniera visibile il differente tasso tecnico delle due formazioni, con le etnee che piazzano il parziale di 0-5 ed arrivano a metà gara sul 2-10.

Nella terza frazione diventano 9 i gol consecutivi delle ospiti, dal 2-4 al 2-13, poi dopo oltre 12′ di digiuno offensivo le liguri tornano a segnare, anche se le etnee dilagano fino al 5-18. Nell’ultimo quarto le catanesi completano un’altra striscia di 9 gol consecutivi, dal 5-16 al 5-25, poi a fil di sirena le liguri siglano il definitivo 6-25.

TABELLINO

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA-L’EKIPE ORIZZONTE 6-25

IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, M. Canepa, L. Polidori, J. Tedesco 2, M. Ochoa, C. Padula 1, I. Rossi 3, C. Nucifora, N. Magaglio, A. De Stefano, K. A. Mcdowall , G. Frisina, C. Virieux, G. Nattero, A. Cami. All. Giusti.

L’EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 1, C. Meggiato, G. Viacava 4, V. Sbruzzi 4, D. Bettini 1, A. Longo 4, C. Tabani 4, D. E. Jackovich 2, C. Marletta 1, B. Cassara’ 1, M. Leone 2, L. Celona, G. Gagliardi 1. All. Miceli.

Arbitri: Pinato e Rondoni.

Note – Parziali: 2-5, 0-5, 3-8, 1-7. Nessuna uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Iren Tauride Luca Locatelli Genoa 2/5 + un rigore (fallito) e Ekipe Orizzonte 3/9 + 4 rigori (due falliti). Condorelli (L) para rigore a Polidori nel secondo tempo. Tabani (O) fallisce un rigore (traversa) nel secondo tempo e Cassarà (O) fallisce un rigore (palo) nel terzo tempo. Celona (O) subentra a Condorelli e Virieux (L) subentra ad Avenoso nel quarto tempo. Spettatori 70 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Risultati e programma 6a giornata

Mercoledì 5 novembre 2025

20:00 S.I.S. ROMA – SMILE COSENZA PALLANUOTO 15-16 dtr (11-11)

20:00 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 8-9

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 19-8

Giovedì 6 novembre 2025

21:00 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA – L’EKIPE ORIZZONTE 6-25

Sabato 8 novembre 2025

17:00 BRIZZ NUOTO – NAUTILUS CIVITAVECCHIA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

Classifica dopo la 6a giornata

1 RAPALLO PALLANUOTO 17

2 S.I.S. ROMA 14

3 PALLANUOTO TRIESTE 14

4 L’EKIPE ORIZZONTE 13

5 SMILE COSENZA PALLANUOTO 11

6 C.S. PLEBISCITO PD 9

7 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 6

8 BRIZZ NUOTO* 3

9 IREN TAURIDE L. LOCATELLI GENOVA 0

10 NAUTILUS CIVITAVECCHIA* 0

* = una partita in meno