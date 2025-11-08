Pallanuoto
Pallanuoto femminile, la SIS Roma resta a punteggio pieno in Champions League. Sconfitte Orizzonte e Rapallo
Tra le formazioni italiane sorride solo la SIS Roma al termine della seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: le capitoline restano a punteggio pieno, mentre vengono battute Rapallo ed Orizzonte.
Nel Gruppo D la SIS Roma passa in casa delle magiare dello One Eger per 10-13 e resta in vetta assieme alle iberiche del CN Sant Andreu: le capitoline vincono in Ungheria un match equilibrato fino a metà gara, chiusa sul 7-7 dopo il 4-4 della prima frazione. Nel terzo quarto l’allungo decisivo, col +3 sul 9-12 che scava il solco decisivo, prima di un tranquillo quarto tempo che fissa lo score sul definitivo 10-13.
Nel Gruppo C la Rapallo Pallanuoto cede in casa alle magiare del Ferencvaros, che passano per 14-17 e scavalcano le liguri in classifica: le ungheresi allungano subito grazie al 2-5 del primo quarto, ed incrementano il gap, arrivando a +4 a metà gara sul 7-11 ed a +6 sul 10-16 all’ultimo intervallo. Nel finale le liguri rendono il passivo meno severo ed accorciano fino al definitivo 14-17.
Nel Gruppo A l’Orizzonte viene battuta in trasferta dalle spagnole dell’Assolim CN Mataró, che si impongono per 13-8 e restano a punteggio pieno, con le etnee ferme invece a quota 1. Le iberiche indirizzano il match già nel primo quarto, chiuso sul 4-1, poi arrivano a metà gara sul 6-3. Nel terzo quarto le siciliane accorciano a -2 sull’8-6, ma nel quarto tempo le spagnole chiudono i conti allungando fino al 13-8 finale.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 2ª giornata
Gruppo B
Assolim CN Mataró-L’Ekipe Orizzonte 13-8 (4-1, 2-2, 2-3, 5-2)
Astralpool CN Sabadell-CN Terrassa 13-9 (4-2, 1-2, 4-3, 4-2)
Classifica: Assolim CN Mataró 6, Astralpool CN Sabadell 5, Ekipe Orizzonte 1, CN Terrassa 0.
Gruppo C
Vouliagmeni NC-Spandau 04 Berlin 18-7 (5-1, 6-0, 1-1, 6-5)
Rapallo Pallanuoto-FTC Telekom Waterpolo 14-17 (2-5, 5-6, 3-5, 4-1)
Classifica: Vouliagmeni NC 5, FTC Telekom Waterpolo 4, Rapallo Pallanuoto 3, Spandau 04 Berlin 0.
Gruppo D
ZV De Zaan-CN Sant Andreu 7-14 (2-5, 3-3, 2-4, 0-2)
One Eger-SIS Roma 10-13 (4-4, 3-3, 2-5, 1-1)
Classifica: CN Sant Andreu 6, SIS Roma 6, ZV De Zaan 0, One Eger 0.