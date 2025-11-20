NBA, i risultati della notte (20 novembre): Knicks ed OKC non falliscono, gli Heat di Fontecchio vincono ancora

Prosegue a gonfie vele la prima parte della nuova stagione dell’NBA. Nella notte italiana è infatti andato in scena un altro turno ricco di partite. Nove match e diciotto squadre impegnate sui parquet della lega più importante del mondo. Andiamo a scoprire risultati e migliori prestazioni.

Il lungo programma si è aperto con la vittoria degli Houston Rockets (10-3) che hanno battuto in trasferta i Cleveland Cavaliers (10-6) per 104-114. Quinto successo consecutivo per i Rockets, grazie anche ad uno Sengun da 28 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.. Vincono in casa gli Indiana Pacers (2-13) che superano 127-118 gli Charlotte Hornets (4-11). Pacers che tornano al successo dopo otto ko di fila. Insufficienti per Charlotte i 28 punti di Knueppel.

I Toronto Raptors (10-5) battono in trasferta i Philadelphia 76ers (8-6) per 112-121, ottenendo la quinta vittoria consecutiva. Top scorer del match Tyrese Maxey con 24 punti a referto. Ancora un successo per i Miami Heat (9-6) che superano in casa 110-96 i Golden State Warriors (9-8). Ancora una prestazione in doppia cifra per Fontecchio che chiude con 10 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. Vittoria interna anche quella dei Minnesota Timberwolves (10-5) sui Washington Wizards (1-13) per 120-109. Arriva a 12 ko di fila la striscia dei Wizards mentre Minnesota è trascinata da un Randle da 32 punti.

Ritornano alla vittoria i Denver Nuggets (11-3) che battono 118-125 i New Orleans Pelicans (2-13) al termine di un match più equilibrato del previsto. Jokic si mette in mostra con una tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 13 assist mentre Watson è il top scorer del match con 32 punti. Nessun problema neanche per gli Oklahoma City Thunder (15-1) che superano 113-99 i Sacramento Kings (3-12). Terzo quarto decisivo per rompere la partita, protagonista Gilgeous-Alexander con 33 punti a referto.

Passano al fotofinish i New York Knicks (9-5) che battono a Dallas i Mavericks (4-12) per 111-113. Vittoria sofferta arriva al termine di un match più che equilibrato. Brunson decisivo con una prestazione da 28 punti. Vittoria nei secondi finali anche quella dei Chicago Bulls (8-6) che superano a Portland i Trail Blazers (6-9) per 121-122. Da registrare i 33 punti di Grant e la tripla doppia di Avdija (32,11,11).

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 104-114

Indiana Pacers- Charlotte Hornets 127-118

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 112-121

Miami Heat- Golden State Warriors 110-96

Minnesota Timberwolves-Washington Wizards 120-109

New Orleans Pelicans-Denver Nuggets 118-125

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 113-99

Dallas MAvericks-New York Knicks 111-113

Portland Trail Blazers-Chicago Bulls 121-122