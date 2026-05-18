NBA, i risultati della notte (18 maggio): i CAVS battono i Pistons in gara-7 ed accedono alla finale di Eastern Conference

Prosegue senza sosta il lungo viaggio dei playoff NBA 2025-2026. Il tabellone delle finali di Eastern e Western Conference si è completato solo stasera con gara-7 tra Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. Grazie alla vittoria nella gara decisiva i CAVS sfideranno i New York Knicks mentre dall’altra parte gli Oklahoma City Thunder se la vedranno con i San Antonio Spurs.

L’appassionante serie tra Cavs e Pistons si conclude con il netto successo di Cleveland in gara-7. In trasferta, i CAVS fanno valere la loro superiorità vincendo 94-125 e tornando in finale ad Est 8 anni dopo l’ultima volta. Cleveland ha subito preso in mano le redini del match, andando avanti nel primo quarto e raggiungendo addirittura il +24 prima dell’intervallo.

Ad aprire nuovamente il gap tra le due squadre è stato il terzo quarto con Mitchell che ha siglato ben 15 punti nei 12′.I Pistons hanno rimontato fino al -17 ma non sono mai riusciti a riavvicinarsi nel finale. Top scorer del match Donovan Mitchell con 26 punti, 7 rimbalzi, 8 assist. Bene anche Allen e Merrill con 23 punti ciascuno. Per i Pistons il migliore è stato Jenkins con 17 punti.

I RISULTATI DEI PLAYOFF NBA

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 94-125 (serie terminata 3-4)