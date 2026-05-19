NBA, i risultati della notte (19 maggio): i San Antonio Spurs piegano i Thunder dopo due overtime nella gara-1 delle semifinali di Conference

I San Antonio Spurs battono un colpo nelle semifinali della Western Conference per i playoff 2026 della NBA! I texani sorprendono in gara-1 gli Oklahoma City Thunder per 115-122 al termine di una battaglia durata ben due overtime, facendo saltare subito il fattore campo e portandosi 1-0 nella serie. Nella notte italiana di giovedì 21 maggio si gioca gara-2, con i Thunder che proveranno sicuramente a rialzare la testa dopo il ko odierno.

San Antonio esce benissimo dai blocchi con un break di 0-7, con i padroni di casa che pian piano iniziano a carburare e si avvicinano dopo la penetrazione di Shai Gilgeous-Alexander (9-12). Gli Spurs conservano un piccolo vantaggio con i liberi di Castle (12-17), con Jalen Williams che mette la freccia per Oklahoma City (22-21). Harper si mette in proprio e porta nuovamente avanti gli ospiti (25-27), ma il 2/2 di Jalen Williams dalla lunetta vale il pareggio alla prima sirena (27-27). Nel secondo quarto la sfida rimane in equilibrio, con San Antonio che prova a dare un colpo grazie all’uno-due di Carter Bryant e Dylan Harper da tre (29-36). OKC sembra faticare a contenere le offensive dei texani (32-40) ma prova a reagire con la tripla di Alex Caruso (35-40). Appoggio di McCain e -3 (41-44), ma Vassell brucia la retina dall’arco per il +10 (41-51) a cui risponde Chet Holmgren con la stessa moneta per il 44-51 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa i Thunder piazzano un parziale di 6-0 per rifarsi nuovamente sotto (50-53), con Shai Gilgeous-Alexander che fa saltare il pubblico con la bomba del -2 (55-57). San Antonio non si scompone e ribatte colpo su colpo, con 2/2 di Castle a cronometro fermo per dare ossigeno (58-64). Schiacciata di Jalen Williams e ancora -3 Thunder (67-70), con una segnatura pesante per parte di Devin Vassell e Alex Caruso che valgono il 73-80 con cui si va all’ultima pausa breve del match. Nel quarto conclusivo gli Spurs hanno la forza di cercare un altro allungo fino al +10 con l’appoggio di Wembanyama (75-85), con i padroni di casa che cercano di avvicinarsi per mantenere aperta la sfida fino all’ultimo: piazzato di Jalen Williams e -3 (88-91), con Alex Caruso che firma la tripla del sorpasso (95-94). Virata di Wembanyama e +2 (101-99), con Shai Gilgeous-Alexander che da due porta la sfida all’overtime (101-101).

Nel primo tempo supplementare il punteggio rimane fermo per oltre un minuto, con le due squadre che si sono date battaglia senza esclusione di colpi: schiacciata di Castle e +2 San Antonio (101-103), con Caruso che rimane perfetto da tre (105-104 e 30 punti per lui) mentre Gilgeous-Alexander dà il +3 ai Thunder (108-105). Gli Spurs non vogliono cedere e impattano nuovamente con la bomba di Wembanyama per il 108-108 che rimanda il verdetto al secondo overtime. Nei 5’ aggiuntivi i texani sembrano avere ancora qualche energia residua mentre i Thunder non riescono più a rimanere a contatto: finisce 115-122 dopo 58’ di partita, San Antonio sorprende i campioni in carica e va sull’1-0 nella serie delle semifinali per la Western Conference.

Prestazione monstre di Victor Wembanyama con 41 punti e 24 rimbalzi, con 24 punti e 11 rimbalzi di Dylan Harper– 17 punti, 6 rimbalzi e 11 assist di un altrettanto efficace Stephon Castle, con 24 punti e 12 assist oltre a 5 stoppate di Shai Gilgeous-Alexander (fresco MVP della regular season) e 31 punti di Alex Caruso entrato a partita in corso tra le fila dei Thunder, con 26 punti e 7 rimbalzi messi a referto da Jalen Williams.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Semifinali Western Conference

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 d2Ts (San Antonio avanti 1-0 nella serie)