MotoGP, Razgatlioglu: “Non sarà una stagione facile, seguirò Bulega nelle ultime due gare”

Dopo aver conquistato il Mondiale Superbike 2025, Toprak Razgatioglu non vede l’ora di iniziare il suo percorso in MotoGP. Il turco ha firmato un contratto biennale per il 2026 con la Yamaha Prima Pramac, al termine del quale potrebbe anche essere promosso nel team Factory. Si tratta di un’occasione importante per uno dei piloti più vincenti della Superbike.

Non sarà facile adeguarsi alla potenza e al mondo della MotoGP ma il turco sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a farlo. Il tre volte campione della Superbike ha parlato ad EICMA del suo desiderio di guidare la nuova moto. Come riportato da corsedimoto.com, ha dichiarato: “Devo vedere la moto e forse dobbiamo controllare alcune cose, ma sono pronto a guidarla. Vorrei che il test di Valencia fosse domani! Non sarà una stagione facile: tutto sarà nuovo. Amo le nuove sfide, per me questa è la sfida più grande, ma farò sempre del mio meglio. Devo guidare la moto nel primo test ufficiale per poter vedere il confronto con tutti gli altri. Non sono preoccupato, perché i ragazzi della Yamaha credono in me. Abbiamo parlato molto e stanno lavorando sodo per migliorare la moto”.

“Forse la moto non è il massimo in questo momento, ma credo che stiano migliorando. Anni fa Yamaha e Honda erano molto forti, ora tocca a Ducati, ma credo che possano migliorare. Il mio sogno più grande è vincere il titolo mondiale MotoGP, forse è troppo presto, ma tutti hanno un sogno e questo è il mio”.

Razgatlioglu si è anche voluto esprimere su Nicolò Bulega, grande rivale di quest’anno in SBK. L’italiano guiderà una MotoGP prima del turco, in quanto sostituirà Marc Marquez nel GP del Portogallo. Toprak ha dichiarato sul reggiano: “Sono contento per lui, sta migliorando ogni anno e ora ha una grande opportunità in MotoGP. Lo seguiremo nelle ultime due gare. La Ducati è molto forte e lui non è sembrato male nei test. Spero che si diverta e possa lottare per la top 10 a Portimao, è molto forte lì e lo è anche la Ducati. Spero che faccia un ottimo lavoro, perché questo è molto importante per il WorldSBK”.