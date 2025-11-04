MotoGP, l’infortunio di Marc Marquez richiederà più tempo del previsto: danni al braccio destro

L’infortunio occorso al campione del mondo 2025 della MotoGP, Marc Marquez, è più grave del previsto. Oltre a saltare la parte finale del campionato, il pilota spagnolo dovrà stare attento al periodo di off season ed alla posizione del suo braccio destro.

Lo sviluppo del percorso post-operatorio aveva riscontrato “una frattura della coracoide e la lesione dei legamenti, che non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione”, è stato raccontato in queste ore dal direttore medico della MotoGP, Angel Charte.

Il dottore ha spiegato: “È grave. Marquez – nella traduzione di Motorsport – ha fatto quello che doveva e l’infortunio che ha avuto non è facile. È un infortunio grave perché il braccio è molto danneggiato dopo quattro operazioni. Penso che debba tornare quando sarà al 100%, come lui stesso ha detto. Dobbiamo lasciare che il corpo si rigeneri”.

Poi ha aggiunto, visto anche lo storico del Cabroncito: “In nessun caso è stato condizionato dall’infortunio precedente. Si è visto solo che c’era una vite piegata nell’omero ed anche questa è stata riparata. Ed il coracoide ha la sua storia. Sembra una cosa da niente, ma è un osso importante. Non è che sia più o meno grave, è solo che il recupero deve essere fatto con più calma. La posizione che ha assunto è quella giusta ed è quella che avrei scelto io”.

“A livello mentale è fenomenale – ha concluso Charte -, perché ha fatto i compiti a casa. Verrà a Valencia come turista e si è guadagnato questo riposo, perché è un ragazzo che ha avuto una stagione eccezionale. Nel suo caso, tornare prima avrebbe significato giocarsi la carriera per niente e non ne vale la pena. Avrebbe rischiato la sua carriera se fosse rientrato prima”.