MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia a Portimao. Due vittorie e qualche “botta”!

Francesco Bagnaia e Portimao hanno un buon rapporto. Pecco si è tolto più di una soddisfazione sul circuito lusitano, deputato a ospitare il Gran Premio di Portogallo di MotoGP nel weekend del 7, 8 e 9 novembre. Ovviamente, non ci sono precedenti nelle categorie inferiori, poiché il tracciato ha fatto la propria comparsa in calendario cinque anni orsono, quando il piemontese era già nella classe regina.

Per la verità, nel 2020 a Bagnaia non va benissimo. Nella sua ultima gara con Pramac, viene colpito dalla Suzuki di Joan Mir poche curve dopo la partenza e l’impatto gli procura un trauma al braccio destro che lo costringe a rientrare ai box per farsi visitare al centro medico.

Discorso diverso nel 2021, quando a Portimao si corre due volte. Ad aprile, nel canonico GP di Portogallo, giunge secondo dopo essere partito undicesimo a causa della cancellazione del miglior tempo in qualifica (ottenuto in regime di bandiere gialle). A novembre, nel GP dell’Algarve, imbastito per recuperare il cancellato round australiano, ottiene una perentoria vittoria.

Il weekend del 2022 è condizionato da una caduta in qualifica, che procura a Pecco una botta a una spalla. Parte comunque, seppur dolorante e dalla venticinquesima casella. Ciononostante, si prodiga in una generosa rimonta che lo conduce sino a un onorevole ottavo posto.

L’edizione del 2023 è invece un assolo. Bagnaia prende il comando al secondo giro e non lo vede più nessuno sino al traguardo. Secondo successo in terra portoghese per lui, peraltro impreziosito dal fatto di essersi imposto anche nella Sprint, la prima della storia.

Nel 2024, infine, è sofferto. Il piemontese conclude quarto la mini-gara del sabato, ma recrimina per un errore che gli costa l’affermazione. Nel Gran Premio domenicale si ritira a causa di un incidente con Marc Marquez.