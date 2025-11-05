MotoGP, statistiche GP Portogallo. Nessuno ha ancora vinto 2 volte di fila a Portimao

La penultima tappa del Mondiale MotoGP 2025 si disputerà nel weekend del 7-9 novembre, durante il quale andrà in scena la ventunesima edizione del Gran Premio del Portogallo. Si correrà nell’Algarve International Circuit di Portimao, che si appresta a ospitare la settima corsa iridata della sua storia.

Il GP lusitano nasce a fine anni ’80 come estemporaneo escamotage per raddoppiare le gare in Spagna. Si corre infatti a Jarama e Jerez de la Frontera. Il primo vero Gran Premio del Portogallo si tiene nel 2000 all’Estoril, autodromo che esce dal calendario nel 2012.

È la pandemia a portare Portimao sulla scena iridata. Dal 2020, la pista edificata sulle coste dell’Oceano Atlantico non ha mai mancato l’appuntamento, ospitando anche un recupero nel 2021. Il suo clima mite consente di posizionarlo sia a inizio stagione (come avvenuto nel 2023) che a fine anno (come accade in questo 2025).

PORTIMAO – I DATI (MOTOGP)

I VINCITORI DEI SEI GP

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Come si può notare, nessuno è ancora riuscito a imporsi per due volte di fila. Fabio Quartararo ha primeggiato in due anni consecutivi, ma nel mezzo c’è stato un GP dove è finito gambe all’aria. Si attende, inoltre, il primo vincitore su due moto differenti.

I VINCITORI DELLE DUE SPRINT

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – VIÑALES Maverick (Aprilia)

I POLEMEN

2020 – OLIVEIRA Miguel (Ktm)

2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile}

2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre}

2022 – ZARCO Johann (Ducati)

2023 – MARQUEZ Marc (Honda)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

Davvero interessante rilevare come le sei pole position siano andate ad altrettanti centauri differenti! Se poi guardiamo ai marchi, Ducati è l’unica capace di ripetersi.

PORTIMAO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2020 – GARDNER Remy [AUS]

2021 – FERNANDEZ Raul [ESP] {Aprile}

2021 – GARDNER Remy [AUS] {Novembre}

2022 – ROBERTS Joe [USA]

2023 – ACOSTA Pedro [ESP]

2024 – CANET Aron [ESP]

Remy Gardner è l’unico centauro in grado di bissare una propria affermazione. Si attende ancora un successo italiano nella categoria cadetta. I migliori risultati sono due piazze d’onore, centrate da Luca Marini e Celestino Vietti rispettivamente nel 2020 e nel 2022.

PORTIMAO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2020 – FERNANDEZ Raul [ESP]

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Aprile}

2021 – ACOSTA Pedro [ESP] {Novembre}

2022 – GARCIA Sergio [ESP]

2023 – HOLGADO Daniel [ESP]

2024 – HOLGADO Daniel [ESP]

Solo successi spagnoli (6 su 6)! Quello instaurato dal Paese iberico è un autentico monopolio che non lascia spazio a nessun altra nazione. L’Italia, quantomeno, ha fatto collezione di secondi posti con Dennis Foggia (2020 e aprile 2021) e Andrea Migno (autunno 2021).