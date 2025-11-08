MotoGP, Pedro Acosta: “Ho provato di tutto per vincere, è stata la Sprint più bella della stagione”

Si è conclusa poco fa la Sprint Race del Gran Premio di Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão è andata in scena una gara breve equilibrata fino alla fine, al termine della quale è stato Alex Marquez a trionfare. Solida prestazione dello spagnolo del Team Gresini che nei giri finali si è dovuto difendere dal connazionale Pedro Acosta.

L’iberico della KTM ha cercato fino alla fine di riprendersi la prima posizione su Marquez senza successo, chiudendo a 120 millesimi dal vincitore. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.637) che meglio non poteva fare. Buona rimonta di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team,+6.088) che chiude in quinta piazza. Male Francesco Bagnaia che crolla e conclude in ottava posizione (+8.898).

Ai microfoni di Sky Sport, Pedro Acosta si è così espresso sulla sua gara: “È stata la Sprint più bella di tutto l’anno. Ho provato tutto quello che potevo fare per vincere. Il nostro punto debole è stato la trazione che è il punto forte della Ducati. Quell’ultimo curva facevo una grande fatica, Alex mi ha sorpassato tre volte. Alla fine abbiamo finito a poco distanza dal primo. I risultati belli stanno arrivando, tra poco potrebbe essere il nostro turno per vincere. All’ultimo giro ci ho provato ma ero ancora lontano. Dobbiamo migliorare ancora un po’ per domani. Nessun ha fatto tanti giri con la gomma di dietro, dobbiamo cercare di gestire per domani e migliorare nell’ultima curva”.