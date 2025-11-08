MotoGP, Pedro Acosta: “Mi manca sempre qualcosa per fare la pole. La Sprint? Sarà lunga…”

Ce l’ha messa tutta Pedro Acosta, ma oggi Marco Bezzecchi non ha avuto rivali sul giro secco. Lo spagnolo, proprio per questo motivo, è soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il pilota del team Red Bull KTM ha provato a sfidare il romagnolo in una battaglia sul filo dei centesimi, ma il gap tra i due parla chiaro sulla superiorità del “Bezz”.

Marco Bezzecchi centra la pole position con il tempo di 1:37.556 e 150 millesimi di vantaggio proprio su Pedro Acosta, mentre completa la prima fila Fabio Quartararo con 304 millesimi di distacco. Quarta posizione per Francesco Bagnaia a 379 millesimi, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 431 millesimi, mentre in sesta troviamo Johann Zarco a 503 millesimi. Settimo Joan Mir a 621, davanti a Jack Miller, ottavo a 661. Nono Fabio Di Giannantonio a 869 millesimi, quindi decimo Pol Espargarò a 893.

Al termine della Q2, il pilota classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Oggi potevo fare la pole per la moto che avevo in mano – ammette -. Mi manca sempre qualcosina per arrivare lassù, evidentemente non sono il migliore sul giro secco”.

Il pilota spagnolo punta poi il mirino verso la Sprint odierna che scatterà alle ore 16.00 italiane: “Vedremo come andranno le cose. Io ci proverò, ma so che tanti piloti saranno pronti a puntare in alto. Alex Marquez è velocissimo e sembra quello che ha nella manopola il passo migliore, ma ci sono anche Bezzecchi, Bagnaia ed altri. Vedremo dove potrò arrivare. La Sprint sarà lunga e sarà tutta da gestire”.