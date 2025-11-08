MotoGP, Fabio Quartararo: “Non riesco a tenere la moto tranquilla, dobbiamo lavorare per la Sprint”

Fabio Quartararo partirà dalla prima fila in occasione del GP del Portogallo, penultimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 in scena questo fine settimana presso l’ostico tracciato di Portimao. Il francese in forza alla Yamaha nello specifico si è accomodato al terzo posto, accusando uno scarto di 0.304 rispetto all’Aprilia di Marco Bezzecchi, poleman di giornata con il tempo di 1:37.556, precedendo la KTM di Pedro Acosta, secondo a 0.150.

Una volta arrivato al parco chiuso, il transalpino ha commentato a caldo quanto fatto, rimarcando i tanti problemi di stabilità accusati: “Sia ieri che oggi è stato molto difficile, non riusciamo a tenere la moto tranquilla e stabile, si muove molto. Già sul giro secco è borderline – ha detto Quartararo -. Oggi ci siamo riusciti, ma dobbiamo lavorare sull’elettronica per gestire la situazione nella Sprint. Sono comunque contento che il team abbia trovato una soluzione”. Quartararo ha quindi chiosato: “Sprint? Ancora non sappiamo cosa monteremo. Dietro sicuramente la soft, davanti è difficile. La soft sicuramente è al limite, vederemo cosa fare“.