MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sono contentissimo per questa pole, ho ancora margini”

Un super Marco Bezzecchi si è preso la pole position del GP di Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito lusitano, il romagnolo è stato straordinario nell’interpretazione di un circuito molto tecnico, che richiede tanto coraggio. Bezzecchi, da questo punto di vista, è stato quello che ne ha avuto di più, avendo un pieno controllo della sua Aprilia.

Il pilota italiano ha stampato il crono di 1:37.556 a precedere di 0.150 lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) e di 0.304 il francese Fabio Quartararo (Yamaha). Quarto tempo per Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) a 0.379 e quinto per l’iberico Alex Marquez (Ducati Gresini) a 0.431, protagonista di una caduta senza conseguenze sul finire del turno. Per Bezzecchi è il nuovo record personale nella singola stagione, dal momento che mai aveva ottenuto quattro pole. Si parla dell’ottava in carriera in MotoGP e della dodicesima in tutte le classi.

“Sono molto contento, è stata una bellissima qualifica. Già nel primo run avevo avuto ottime sensazioni e le prestazioni della moto sono andate in crescendo. Devo ringraziare i ragazzi del team, bravissimi per il lavoro che hanno fatto“, ha raccontato il centauro nostrano ai microfoni di Sky Sport.

“La moto va meglio di ieri, ma possiamo ancora migliorarla. Ora vediamo cosa succede nella Sprint. Ci sono tanti piloti veloci, come Alex Marquez, Pecco (Bagnaia, ndr.), Pedro (Acosta, ndr.), fondamentale sarà la partenza“, ha concluso Bezzecchi. Sprint Race che inizierà alle 16.00 italiane.