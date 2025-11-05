MotoGP, Nicolò Bulega: “Sono contento e allo stesso tempo teso per questo debutto”

Tutto pronto per il weekend del Gran Premio del Portogallo 2025, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito di Portimão, con la lotta per il titolo già decisa, l’attenzione sarà focalizzata soprattutto su Nicolò Bulega. Dopo l’infortunio di Marc Marquez e le due gare di Michele Pirro, Ducati ha scelto ora il reggiano per le ultime due prove della stagione.

Dopo aver concluso in seconda posizione il Mondiale Superbike 2025 vinto da Toprak Razgatlioglu, l’italiano ora avrà l’occasione di scendere in pista con la Ducati Ufficiale, dopo aver positivamente concluso il recente test di Jerez. Si tratta quindi di un vero e proprio esordio ufficiale quello di Bulega a Portimao, con la scuderia italiana che torna ad avere due piloti azzurri ai box.

Il nativo di Montecchio Emilia, come riportato da motorionline, si è così espresso sul GP del Portogallo che lo vedrà protagonista: “Sono contento e allo stesso tempo un po’ teso per questo debutto. Voglio godermi il momento, ma anche fare un bel lavoro con tutta la squadra. Non ho aspettative a livello di risultati, voglio iniziare a prendere fiducia sulla Desmosedici GP. Consideriamo anche che gireremo su un tracciamo molto particolare e impegnativo come quello di Portimao”.