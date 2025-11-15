MotoGP, Alex Marquez: “Non ero il più veloce, ho vinto grazie alla strategia”

Consistente e determinato. Alex Marquez si è imposto con queste qualità nella Sprint Race di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo l’iberico ha interpretato splendidamente la gara del sabato, partendo bene e impostando un ritmo che gli altri non sono stati in grado di seguire non tanto in termini di punte di velocità, quanto di costanza.

In questo modo è maturata l’affermazione di Alex a precedere il connazionale Pedro Acosta (KTM) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). “Sono estremamente felice per questa vittoria. Mi sono detto che potevo vincere e ho provato ad attaccare fin dal via. Ci sono riuscito ed è speciale festeggiare davanti a questo pubblico“, ha raccontato l’iberico.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Non mi sentivo il più veloce in pista, per cui la mia intenzione era quella di mettermi davanti fin dalla partenza per poi costringere gli altri a inseguire. Un piano d’azione che sono stato in grado di concretizzare, dopo che ieri avevo avuto dei problemi con l’assetto della mia Ducati. Stamane abbiamo trovato le soluzioni e mi sentivo molto confidente nella guida“.

Sulla scelta delle gomme di domani: “Sinceramente non so se adotteremo la gomma morbida o media al posteriore“. Un GP in cui vedremo se Marco Bezzecchi riuscirà a riscattarsi, valorizzando meglio la propria pole-position.