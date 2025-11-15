MotoGP, orari warm-up e gara GP Valencia 2025: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si terrà al circuito Ricardo Tormo di Cheste il Gran Premio della Comunità Valenciana 2025, ultimo capitolo della stagione per il Motomondiale. Gli spagnoli Josè Antonio Rueda e Marc Marquez hanno già festeggiato con largo anticipo la conquista del titolo rispettivamente in Moto3 e MotoGP (per poi farsi male nelle settimane successive), mentre la tappa valenciana sarà decisiva per la sfida iridata in Moto2 tra Diogo Moreira e Manuel Gonzalez.

Il brasiliano in realtà, grazie alla vittoria di domenica scorsa a Portimao, ha allungato a +24 sullo spagnolo e gli basterà arrivare 14° per laurearsi Campione del Mondo a prescindere dal piazzamento del suo rivale. Per quanto riguarda invece la top class, Marco Bezzecchi parte in pole position con l’Aprilia davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio mentre Pedro Acosta andrà a caccia della sua prima vittoria scattando dalla quinta piazza.

Le tre gare del Motomondiale al Ricardo Tormo di Cheste verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse della domenica in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 13.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’ultima gara della classe regina con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP VALENCIA MOTOGP 2025

Domenica 16 novembre

Ore 9.40 Warm-up MotoGP a Cheste (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Gara Moto3 a Cheste (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.15 Gara Moto2 a Cheste (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara MotoGP a Cheste (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 13.05, di Moto2 alle 14.20 e di MotoGP alle 16.05.