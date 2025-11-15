GP ValenciaMotoGP
Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Valencia 2025
Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 15 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima tappa del calendario di MotoGP.
ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2025
Classifica a 5 giri dal termine
1 A. Marquez 12’00.495
2 P. Acosta +1.493
3 R. Fernandez +2.540
4 F. Di Giannantonio +2.788
5 M. Bezzecchi +3.937
6 F. Quartararo +5.346
7 F. Morbidelli +5.513
8 B. Binder +6.160
9 J. Miller +6.868
10 A. Ogura +7.091
11 J. Zarco +8.106
12 F. Aldeguer +8.872
13 F. Bagnaia +9.655
14 E. Bastianini +10.184
15 A.Rins +11.634
16 N. Bulega +11.870
17 M. Oliveira +12.583
18 M. Viñales +12.846
19 A. Espargarò +13.114
20 A. Fernandez +15.207
21 S. Chantra +16.507
22 J. Martin +21.820
RIT L. Marini ritiro
RIT J. Mir ritiro