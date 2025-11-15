Seguici su
GP ValenciaMotoGP

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Valencia 2025

Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi
Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi / IPA Sport

Il Motomondiale 2025 ha visto proseguire sabato 15 novembre, il fine settimana del GP di Valencia, con la consueta Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 13 giri del Circuit Ricardo Tormo, valida per la ventiduesima tappa del calendario di MotoGP.

ORDINE D’ARRIVO SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2025

Classifica a 5 giri dal termine

1 A. Marquez 12’00.495

2 P. Acosta +1.493

3 R. Fernandez +2.540

4 F. Di Giannantonio +2.788

5 M. Bezzecchi +3.937

6 F. Quartararo +5.346

7 F. Morbidelli +5.513

8 B. Binder +6.160

9 J. Miller +6.868

10 A. Ogura +7.091

11 J. Zarco +8.106

12 F. Aldeguer +8.872

13 F. Bagnaia +9.655

14 E. Bastianini +10.184

15 A.Rins +11.634

16 N. Bulega +11.870

17 M. Oliveira +12.583

18 M. Viñales +12.846

19 A. Espargarò +13.114

20 A. Fernandez +15.207

21 S. Chantra +16.507

22 J. Martin +21.820

RIT L. Marini ritiro

RIT J. Mir ritiro

