MotoGP, Alex Marquez: “Ci ho provato, ma era impossibile prendere Bezzecchi”

Troppo Marco Bezzecchi per Alex Marquez. Il pilota spagnolo si è dovuto accontentare della seconda piazza in occasione del GP del Portogallo, penultimo atto del Motomondiale 2025 appena andato in archivio presso l’Autódromo Internacional do Algarve di Portimao.

Buona la performance del centauro in forza al Team Gresini, costretto a cedere il passo alla superiorità schiacciante del pilota Aprilia, particolarmente performante nel quarto settore. Una volta arrivato in zona mista, il fratello del Campione del Mondo Marc ha analizzato a caldo quanto fatto:

“Ho provato a inseguire Bezzecchi, ma non ce l’ho fatta – ha detto Marquez ai microfoni di DAZN Spagna – Ad inizio della gara ho dovuto forzare molto. Sapevo di non avere niente da perdere. Ci ho provato fino al momento in cui ho visto che era impossibile, la gomma anteriore era morta. Sia lui che il pacchetto Aprilia hanno fatto la differenza nell’ultimo settore, ed è lì che ho avuto difficoltà con la gomma davanti. Sulla posteriore avevo più trazione. Per fortuna abbiamo mantenuto la seconda posizione”.

Marquez ha poi proseguito: “Dominio di Bezzecchi e dell’Aprilia? Sicuramente sono molto più vicini. L’Aprilia, da inizio stagione, è molto competitiva. L’unica cosa è che Marco era nuovo, quindi ha fatto più fatica. Noi dobbiamo lavorare nel migliore dei modi. Qui ci aspettavamo già che Aprilia e Marco fossero forti, e così è stato”.