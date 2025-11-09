Quando la prossima gara di MotoGP? GP Valencia 2025: programma, orari, tv

La MotoGP si appresta a vivere l’epilogo della stagione 2025, trasferendosi di pochi chilometri rispetto all’autodromo dell’Algarve, dove è andato in scena il GP di Portogallo. Settimana prossima si correrà, infatti, il Gran Premio di Valencia, che torna a recitare il ruolo di atto finale. Per la verità, tale parte non è in discussione, ma nel 2024 l’appuntamento dovette essere trasferito al Montmelò a causa del disastro naturale che colpì la Comunitat Valenciana.

L’autodromo intitolato alla memoria di Ricardo Tormo è particolarmente apprezzato dagli spettatori presenti in loco, ma non dai piloti o da chi segue le gare in TV. Il lay-out compatto e tortuoso rende la pista priva di spunti significativi, ma è stato pensato appositamente per consentire di vedere qualsiasi punto del tracciato da qualsiasi tribuna. In buona sostanza, è come se fosse uno stadio dedicato al motociclismo.

Nel 2023, ovvero l’ultima stagione in cui si è corso, si impose Francesco Bagnaia, che suggellò con un trionfo la conquista del proprio secondo titolo mondiale. In Moto2 si affermò Fermin Aldeguer, mentre in Moto3 festeggiò Ayumu Sasaki. Cosa accadrà in questo 2025? Per scoprirlo, se non si potrà essere presenti dal vivo, ecco come seguire in TV il Gran Premio di Valencia.

MOTOGP – PROGRAMMA GP VALENCIA 2025

VENERDÌ 14 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 15 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 16 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GARA MOTO3

Ore 12:15, GARA MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP VALENCIA 2025 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Valencia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento valenciano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Valencia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.