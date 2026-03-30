La domenica d’oro dello sport italiano: dediche e messaggi tra Sinner, Bezzecchi e Antonelli

Una domenica così non si misura soltanto in vittorie. Si misura nei messaggi scritti di getto, nelle dediche improvvise, nei pensieri che attraversano fusi orari diversi ma arrivano tutti nello stesso punto: sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Da Suzuka alle curve nervose di Circuit of the Americas, fino alle palme di Miami Open, lo sport italiano ha parlato con tre voci diverse ma con un unico battito. Quello di Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Jannik Sinner. Antonelli ha riscritto le regole della precocità: a 19 anni, 7 mesi e 4 giorni è diventato il più giovane leader del Mondiale di F1, confermandosi dopo il trionfo di Shanghai con un’altra prova di forza mentale in Giappone. Non solo velocità, ma una lucidità che non si insegna.

Bezzecchi, con il rumore del motore della propria Aprilia, si è ripreso la vetta della MotoGP, dominando una gara dall’inizio alla fine e firmando un primato che sa di controllo assoluto, di fiducia ritrovata, di talento puro che torna a brillare. E poi Sinner, che in Florida ha completato qualcosa che va oltre la vittoria: il Sunshine Double, Indian Wells Masters e Miami Open conquistati senza perdere un set. Un’impresa mai riuscita prima, costruita punto dopo punto con una freddezza che ormai non sorprende più, ma continua a incantare.

Eppure, il filo che rende questa storia diversa non è fatto solo di numeri. È quel momento in cui Jannik, ancora con l’adrenalina addosso, si avvicina alla telecamera e scrive: “BEZ, KIMI: ITALIA!”. Non è un gesto studiato. È istinto. È riconoscersi, anche a migliaia di chilometri di distanza. È Antonelli che, dopo aver tagliato il traguardo a Suzuka, pensa già agli altri due. Dice che farà il tifo per loro durante il volo di ritorno. Come se la gara non fosse finita davvero, ma stesse continuando altrove. È Bezzecchi che racconta di messaggi scambiati, di complimenti sinceri, di parole semplici ma piene: “orgogli italiani”. Non slogan, ma identità condivisa.

Tre sport diversi, tre percorsi lontani, eppure intrecciati. Non si allenano insieme, non competono nello stesso circuito o nello stesso campo. Eppure si cercano. Si seguono. Si sostengono. In un’epoca in cui il successo è spesso solitario, loro lo rendono collettivo. E forse è proprio questo che rende la domenica trascorsa ancor più speciale.